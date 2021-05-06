الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بدءا من اليوم.. كنيسة الحافظية تعلن الإغلاق إلى إشعار آخر بسبب كورونا

بيان كنيسة الحافظية
بيان كنيسة الحافظية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة.

وأطلقت كنيسة السيدة العذراء مريم بالحافظية بشبرا مصر بيانًا رسميا قالت فيه: "نظرا للوضع الصحي والوبائى المنتشر هذه الأيام وعن تزايد أعداد الإصابات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مما يضع خطورة على صحة وأرواح احبائنا من شعب الكنيسة".

وأضافت: "فقد تقرر إيقاف القداسات وكافة أنواع الخدمات والصلوات فى الكنيسة لمدة 15 يوما بداية من اليوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 والى اشعار آخر حسب تطور الوضع.. نصلى لكى يمنح الجميع السلامة.. صلوا من أجل الجميع".

ونشر البيان عبر الصفحة الرسمية للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، وهي عبارة عن 50 يومًا من الأفراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء، وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الأقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة، أو ممارسة طقس الميطانيات.

 وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، إغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الأولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات وطقوس الكنيسة في تلك الفترة، فهناك من قصر الأمر على الكهنة والشمامسة.

بينما قرر البابا تواضروس الثاني، السماح بمشاركة الشعب بنسبة 25%، أي بما يُعادل فرد في كل دكة، مع تعليق أي ترتيبات خاصة بخدمات مدارس التربية الكنيسة المعروف باسم مدارس الأحد وكذلك الاجتماعات والأنشطة بكافة أنواعها.

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الخماسين المقدسة فترة الخماسين رياح الخماسين فترة الخماسين المقدسة الخماسين

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