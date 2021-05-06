الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العائلة المالكة البريطانية تهنئ آرتشي نجل الأمير هاري بعيد ميلاده

الامير هاري وابنه
الامير هاري وابنه وزوجته

بعث أفراد العائلة المالكة البريطانية، اليوم الخميس، برسائل تهنئة لآرتشي ابن الأمير هاري وزوجته ميجان، بمناسبة عيد ميلاده الثاني، اليوم الخميس.

وولد آرتشي ماونتباتن - وندسور، وترتيبه السابع في ولاية العرش، في مستشفى بورتلاند في لندن في مايو 2019، ويعيش الآن مع والديه في لوس أنجليس بعدما غادرا بريطانيا وتخليا عن واجباتهما الملكية في العام الماضي.

وذكرت رسالة نُشرت على حساب الملكة إليزابيث على «تويتر»: «نتمنى لآرتشي ماونتباتن - وندسور احتفالاً سعيداً بعيد ميلاده الثاني اليوم»، كما تلقى الأمير الصغير أمنيات طيبة من جده الأمير تشارلز ولي العهد وعمه الأمير ويليام وزوجته كيت.

 

آرتشي نقطة رئيسية لتدهور العلاقات بين الأمير هاري والملكة إليزابيث

 

وأصبح آرتشي نقطة محورية في تدهور العلاقة بين هاري وجدته الملكة إليزابيث (95 عاماً) وبقية أفراد العائلة بعد تخليه وزوجته عن واجباتهما الملكية.

وخلال مقابلة مع المذيعة الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري في مارس،  قالت ميجان إن أحد أفراد العائلة تساءل عن مدى سمرة بشرة آرتشي قبل مولده.

وفي سياق آخر، قالت ميجان الحبلى في طفلها الثاني، يوم الثلاثاء الماضي، إن آرتشي وهاري كانا مصدر إلهام لكتاب أطفال جديد كتبته وسينشر الشهر المقبل.


وفي سياق متصل، أعلنت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى، عن عرض مسلسل تلفزيونى للصحة العقلية بشراكه مع الأمير هارى، خلال شهر مايو الجارى، على إحدى المنصات العالمية، وجاء هذا الإعلان عن موعد بث المسلسل بعد تقاريرعن تعرض المشروع لعدة تأخيرات.

المسلسل الذى سيركز على المرض النفسى والصحة العقلية، كان قيد العمل لعدد من السنوات، وقد أشارت إليه أوبرا وينفرى، البالغة من العمر 67 عامًا، خلال المقابلة التي استمرت ساعتين مع الأمير هارى، البالغ من العمر 36 عامًا، وزوجته ميجان ماركل، 39 عامًا، وتم بثها شهر مارس الماضى.

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