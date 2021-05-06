المجر تتيح لقاحي «فايزر» و«مودرنا» للمواطنين على نطاق واسع

أعلنت المجر أنها ستتيح جرعات لقاحي "فايزر" و"مودرنا" المضادة لفيروس كورونا، للمواطنين على نطاق واسع، حيث تسعى الدولة إلى مواكبة واحدة من أسرع حملات التطعيم في الاتحاد الأوروبي.



وقال وزير الدولة المجري جيرجيلي جولياس، في بيان له اليوم الخميس، إن السلطات ستتيح ما يصل إلى 180 ألف لقاح من الشركتين، أسبوعيا، على منصة إلكترونية لتسجيل الحصول على اللقاحات، على أن تكون معظم الكمية من شركة فايزر.



يذكر أن المجر أعطت ما لا يقل عن جرعة لقاح واحدة إلى 15ر4 مليون شخص، أي نحو 42 بالمئة من السكان، لتعد بذلك ثاني أسرع وتيرة للحصول على اللقاح في الاتحاد الأوروبي بعد مالطا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830 ألفًا و716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألفا و452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.