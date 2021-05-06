الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القبض على وزير المالية القطرى على شريف العمادى

القطري علي شريف العمادي
القطري علي شريف العمادي

أعلن مكتب النائب العام بدولة قطر، منذ قليل، القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، فيما أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة حول هذا الملف.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، جاء في نص بيان مكتب النائب العام بدولة قطر: "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

 وأمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

الأكثر قراءة

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

حرارة شديدة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

صرف رجل الأعمال أشرف السعد لانقضاء المدة فى الأحكام الصادرة ضده

10 تصريحات مهمة لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبحث مع مدير «الصحة العالمية» تطورات الوضع الوبائى

فلسطين: 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولى لإدانة جريمة قتل الطفل سعيد عودة