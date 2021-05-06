القبض على وزير المالية القطرى على شريف العمادى

أعلن مكتب النائب العام بدولة قطر، منذ قليل، القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، فيما أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة حول هذا الملف.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، جاء في نص بيان مكتب النائب العام بدولة قطر: "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وأمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.