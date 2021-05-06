الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

شبانة: لا توجد أزمة مالية بنقابة الصحفيين.. والقروض والإعانات مستمرة

محمد شبانة
محمد شبانة

أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أنه لا توجد أي أزمات مالية داخل نقابة الصحفيين وأن كل الحديث عن هذا الشأن غير صحيح وأن الأمور المالية داخل النقابة مستقرة تماما ولن تتأثر أبدا الخدمات النقابية.

وأضاف شبانة ان خدمات القروض والإعانات وغيرها تسير بشكلها الطبيعي بداية من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن صرف المعاشات يتم فى مواعيده وأمواله متوفرة لشهرين مقبلين، بل إن هناك فائضًا أكثر من مليون جنيه إذا سارت المصروفات بشكلها الطبيعى بالأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال شبانة إنه بالإضافة إلى ذلك تنتعش خزينة النقابة بمبلغ 15 مليون جنيه وفق الدعم المتفق عليه مع وزارة المالية من خلال نقيب الصحفيين ضياء رشوان.

ووجه شبانة رسالة اطمئنان لكل الزملاء الصحفيين، إن الخدمات النقابية مستمرة والقروض والإعانات مستمرة وكذلك يسير مشروع العلاج على أعلى مستوى وفق الخطة الموضوعة له وقال ان العمل بالواجهة الرئيسية لمبنى النقابة يسير على قدم وساق بعد اجتماعه مع المسؤولين بوزارة الأوقاف المكلفين بمشروع تطوير واجهات المبنى الأربع، مؤكدا أنه سيعرض على المجلس كل شىء بالجلسة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع حسين الزناتى أمين الصندوق.

كما أكد محمد شبانة أن أزمة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاصة بالزملاء الصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون تقترب من الحل النهائى بعد التواصل الإيجابى الذى تم بين نقيب الصحفيين ضياء رشوان وبين الدكتور محمد معيط وزير المالية ومع كل من كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأنهى الأمين العام لنقابة الصحفيين محمد شبانة، حديثه مشيرا إلى أنه خلال أيام سيصل بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الزملاء الصحفيين الجدد الذين اكتسبوا عضوية النقابة بلجنة القيد الأخيرة فى ديسمبر الماضى.

محمد شبانة نقابة الصحفيين بدل التدريب النقابة القروض

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