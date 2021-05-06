«الثقافي الروسي» يناقش الاهمية التاريخية لانتصار الاتحاد السوفيتي بالحرب العالمية الثانية

نظمت الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، بالتعاون مع المركز الثقافى الروسي بالقاهرة "البيت الروسي"، ندوة عن "الاهمية التاريخية لانتصار الاتحاد السوفيتى فى الحرب العالمية الثانية– رؤية للخريجين" أدارها شريف جاد، رئيس الجمعية والاتحاد العربى لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، بحضور أليكسى تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، ومكسيم روبين، مستشار السفارة الروسية، والقنصل الروسي طوربال أوطايف، وكونستانتين كورولوف سكرتير أول سفارة روسيا، والدكتور فتحي طوغان، الأمين العام لجمعية الخريجين، والدكتور مجدي زعبل، رئيس جمعية الصداقة المصرية – الأوزبيكية، والدكتور محمد حنفى الجبالي، عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية-الروسية، والدكتور محمد نصر الجبالي، رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الالسن جامعة عين شمس، والدكتورة سامية توفيق، عضو مجلس إدارة جمعية الخريجين.

- جمعية الخريجين شريك أساسى للمركز الثقافي الروسي



ووجه مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، الشكر لجمعية الخريجين على تنظيم الندوة فى ذكرى انتصار شعوب الاتحاد السوفييتي على النازية التى يتم الاحتفال بها فى 9 مايو الجارى، مؤكداً على أن جمعية الخريجين تُعد هي الشريك الأساسي للمركز الثقافي الروسي وينتظرهما العديد من الأنشطة المشتركة خلال العام الثقافى مصر– روسيا 2021.



فيما أشار رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، الى أهمية الاحتفال بعيد النصر للتأكيد على الحقيقة التاريخية لانتصار الاتحاد السوفيتي، وهو عكس ما يتردد فى امريكا والغرب بأنهم أصحاب الفضل فى هذا النصر، وأن روسيا قد اتخذت قراراً لم يتغير عبر العصور بعدم اذاعة المواد الارشيفية التي صورها الألمان أنفسهم عن قسوتهم الدموية فى القتل وأنها تعرض فقط للمتخصصين، لافتاً الى أن جمعية الخريجين قد خاطبت محافظة القاهرة لزرع شجرة بحديقة الحرية فى ذكرى الانتصار فى الحرب العالمية الثانية لتكون مزاراً لكافة سفارات دول الاتحاد السوفيتي السابق.



- الجبهة الداخلية القوية سبب تحقيق النصر

من جانبه أكد الأمين العام للجمعية على أهمية هذه المناسبة للخريجين الذين عايشوا طقوس الاحتفالات بأعياد النصر فى كافة الجمهوريات السوفيتيةت كما أكد الدكتور "محمد حنفى الجبالي، على أن هذا النصر ما كان يمكن أن يحققه الاتحاد السوفيتى لولا وجود جبهة داخلية قوية.



في حين قال الدكتورأيمن منتصر، أن العالم فقد 60 مليون انسان فى هذه الحرب وأن السوفييت فقدوا ما يقرب من 27 مليون شخص، أى ما يقرب من نصف عدد ضحايا هذه الحرب، ومع ذلك كان الاتحاد السوفيتى أقل الدول استفادة من نتائج الانتصار فى هذه الحرب.

وفى كلمته تناول الدكتور مجدى زعبل، المقدمات التاريخية التى أدت الى اندلاع الحرب والاحداث التى دارت فى اطار دراما الحرب والثورة والنصر، ومشهد الختام الذى وثّق انتصار الاتحاد السوفيتي على النازية واستخدام الولايات المتحدة القنابل النووية ضد اليابان، التي أصبحت وصمة عار كبرى لطخت جبينها وستبقى تلاحقها باسم مئات ألاف الضحايا الأبرياء الذين احرقتهم.