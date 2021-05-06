تحرى ليلة القدر

تحرى ليلة القدر، في أخر عشر أيام من شهر رمضان الكريم لعام 2021 أرتفعت عمليات البحث بشكل مكثف ومستمر على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وعبر موقع “ جوجل ” من قبل المسلمين والمسلمات من كافة أنحاء الدول عن تحرى ليلة القدر.

وفي تلك الفترة يسعى المسلم للتقرب إلى الله سبحانه وتحالى في تلك الليلة العظيمة من خلال الصلاة وقيام الليل والصوم والتعبد أكثر من الأيام العادية وكثرة الدعاء حتى يحقق الله الأمنيات، ووصف العلماء أن ليلة القدر هي أعظم ليلة هدية من الله عز وجل وإذا أستطاع المسلم الإلتحاق بهذه الليلة المفترجة فتحت له ابواب الجنة، وتقبل الله صلاة وغفر عنه سيئاته.

ويبحث المسلم على محركات الإنترنت عبر موقع جوجل خصوصاً في أخر عشر أيام من شهر رمضان الكريم عن موصفات ليلة القدر أو يقوم بـ “ تحرى ليلة القدر “ ليستغل هذه الليلة للقرب إلى الله عز وجل، ولذلك يعرض لكم ” الدستور ” في تقريرة كافة التفاصيل التي يبحث عنها المسلمين والمسلمات من كافة أنحاء الدول عن تحرى ليلة القدر.

تحرى ليلة القدر

حيث اتفق العلماء أن من المفترض ظهور ليلة القدر في الأيام الوترية وهي كالتالي:

يوم الأحد الموافق 2-5-2021 ليلة 21

يوم الثلاثاء الموالفق 4-5-2021 ليلة 23

يوم الخميس الموافق 6-5-2021 ليلة 25

يوم السبت الموافق 8-5-2021 ليلة 27

يوم الإثنين الموافق 10-5-2021 ليلة 29

أفضل الأدعية في ليلة القدر

اللهم إن كثرت ذنوبي فاغفرها، وإن ظهرت عيوبي فاسترها، وإن زادت همومي فازلها، وإن ضلت نفسي طريقها فردها إليك ردًا جميلاً.

اللهم اجعلني ممن استهداك فاهديته ،وممن استنصرك فانصرته، وممن دعاك فاجبته، وممن توكل عليك فاكفيته.

اللهم أنزل على قبور المسلمين في كل الأرض رحماتك من السماء واغفر ذنوب مقصرهم وتجاوز عنهم وارحمهم وبرد تربتهم ؛ وعاملهم برحمتك لا بعدلك.

اللهُمَ إنا نسألك أن تَمسح عناَ أوجاعنا وتحقق أمانينا و تُنور ظلمات ليالينا ، اللهُم إسقنا فَرحاً وإرزقنا من كُل مداخِل الخَير ياَ الله.

اللهم أمنحني السكينة لأتقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرهاو الشجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرهاو الحكمة لمعرفة الفرق بينهم.