الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24.. وأحداث الحلقة السابقة

مواعيد عرض مسلسل
مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب

يبحث الكثير من محبي الدراما الرمضانية حاليا عن مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 عبر محرك البحث العالمي جوجل والذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية.. لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير أحداث الحلقة 23 ومواعيد عرض المسلسل وأبرز القنوات الفضائية الناقلة له وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل الفني.

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24

يمكن للراغبين في متابعة أحداث مسلسل الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة "نسل الأغراب" والذي يعرض حاليا على شاشة قناة ON E حيث يمكن مشاهدة أحداث الحلقة 24  في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً، ويعاد مرتين خلال اليوم، الأولى الساعة الرابعة والنصف صباحا والثانية الساعة الثانية عصرا فيما يعرض على شاشة قناة  ON Drama الساعة التاسعة مساءً ويعاد الساعة العاشرة والربع صباحا والساعة الثالثة والنصف عصرا فيما يتم عرض المسلسل على عدة قنوات فضائية أخرى يمكن للعشاق الدراما الرمضانية متابعته.

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الحلقة 23 من «نسل الأغراب».. أحمد السقا يعنف ريم سامى بسبب أحمد مالك

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أحمد مالك يعادي «كرارة وداش» ويتسبب في حرب «نسل الأغراب»

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تعرف على كافة مواعيد مسلسل نسل الاغراب على on drama


أحداث الحلقة 23 من مسلسل نسل الأغراب

شهدت الحلقة 23 من مسلسل نسل الأغراب عدة مشاهد مؤثرة في سير الأحداث أبرزها رفض جليلة الزواج من عساف عقب المشاجرة التي حدثت بين سليم وحمزة بسبب فاطمة، كما شهدت الحلقة أيضاً مداهمة أرض غفران التي يزرع فيها المخدرات عقب هروب المزارع رضا من أرض الأفيون وإبلاغ الشرطة، فيما أمر غفران الغريب بقتل فاطمة عقب عتاب أولاده على الشجار بسببها فيتم إطلاق النار عليها في السوق فيما يستعد على الغريب للزواج من رغدة ابنة مصطفى وعزيزة التي اوصته عليها قبل وفاتها.

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أبطال مسلسل نسل الأغراب

مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24 وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل تصدرا قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يشارك في مسلسل نسل الأغراب كلا من الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة والفنانة مي عمر والفنانة نجلاء بدر والفنانة فردوس عبدالحميد والفنان دياب والفنان محمد جمعة والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.

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