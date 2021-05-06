ما تأثير الغرغرة بماء وملح على كورونا؟ دراسة تجيب

الغرغرة بالماء والملح

بدأت الدراسات حول فاعلية استخدام الماء والملح في قتل الفيروسات، خاصة فيروس كورونا المستجد، ولكن لا زال البحث جاريا في كيفية التخلص من هذا الفيروس الذي اجتاح العالم بأكمله، ولكن ما أثبتته الدراسات أن الماء والملح يساعدان في التخلص من البكتيريا إلى حد ما، وبالتالي يشملان العديد من الفوائد إن لم يكن بينها القضاء على الفيروس.

الغرغرة بالماء والملح

وفقًا لموقع healthonline، أثبت أن الغرغرة بالماء والملح لها فوائد عدة من بينها توقف تكاثر الفيروس ولكنه لا يقضي عليه، بالإضافة إلى تطهير الحلق، فالغرغرة على الأقل 3 مرات يوميًا تعمل على تطهير الحلق من البكتيريا ومنع تشبثها بهذا المكان.

وأضاف الموقع: إن الاستخدام الأمثل والصحيح للغرغرة يكون من خلال استخدام ماء دافئ ويوضع فيه ملعقة من الملح، ولا يقل استخدام الغرغرة عن 3 أو 4 مرات في اليوم، مما يسهم أيضًا في تهدئة ألم الأسنان والتهابات اللثة.

إنزيمات قتل الفيروس

هناك استجابة مناعية فطرية مضادة للفيروسات باستخدام الملح، وذلك لدعم مادة كيميائية معينة في الخلايا المناعية التى يمكنها قتل الفيروس، كما أن هناك إنزيمات معينة يمكنها تحويل الكلوريد لحمض الهيبوكلوروس وهو مضاد للميكروبات.

كما أثبتت دراسة صادرة عن جامعة إدنبرة الاسكتلندية حول ما إذا كانت الغرغرة تساعد على قتل الفيروس أم لا، حيث أوضحت هذه الدراسة أن الغرغرة تفيد أصحاب مرض البرد من خلال غسل الأنف بالماء والملح أيضًا، ولا تدرك الدراسة أن هذه الميزة أيضًا مفيدة في أصحاب مرضي كورونا أم لا.



الأطفال والغرغرة بالماء والملح

يمكن أيضًا للأطفال أن يصابوا بكورونا فإنه مرض لأي سن، ولكن هل يناسب الأطفال أن يستخدموا الغرغرة، الإجابة نعم، ولكن لا بد من التنبيه على الطفل بألا يبتلع الماء والملح وأن يتم بصقه على الفور، ويتم استخدامه على الأقل مرة كل ساعة لمدة 4 مرات.

وكشفت الدراسة عن أن الأطفال الذين استخدموا الماء والملح في الغرغرة مرتين يوميًا لمدة 21 يومًيا فذلك يقلل بشكل كبير من مستويات يكتيريا الفم مقارنة بالأطفال الذين استخدموا دواء وهميًا، مما يحافظ على نظافة الفم ومنع العدوى.