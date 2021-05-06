الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المصريين فى الخارج» يؤكد مساندة القيادة السياسية فى أزمة سد النهضة

الندوة
الندوة

عقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج واحدة من ندواته الناجحة عبر منصة زووم، بعنوان تحديات الوطن ودور المصريين في الخارج في شرح أبعادها للمجتمع الدولي.

 

شارك في الندوة، نخبة من علماء مصر في الخارج، يتقدمهم الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور ضياء الدين كامل أستاذ واستشاري الباثولوجي بمستشفى وجامعة أنجليا راسكن في بريطانيا، والدكتورة سلوى الحداد أستاذ علم الباثولوجي بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشيوخ المصري.

 

كما شارك فيها من واشنطن الدكتور مصطفى الدقدوقي الخبير المصري بوزارة الزراعة الأمريكية، ومن نيويورك الدكتور عصام عطوة من الأمم المتحدة ونخبة من أبناء مصر في الخارج من ألمانيا وأستراليا وهولندا والكويت وإنجلترا ورومانيا وبلجيكا وأوكرانيا ونيجيريا والبحرين واليونان والصين.

 

تناول الحضور مشكلة سد النهضة والتحديات التي تواجه القيادة السياسية ودور المصريين المقيمين في أوروبا وأمريكا في التواصل مع المنظمات الدولية للتعريف بتأثير سد النهضة على الشعب المصري.

 

وشاهد الحاضرون مقطع فيديو يوضح مدى تأثير سد النهضة على الشعب المصري وتأثيره والموقف المصري الواضح تجاه القضية.


وجدد الحاضرون ثقتهم في القيادة السياسية لمواجهة كافة الأخطار، كما تعهد العلماء بالعمل على التواصل مع منظمات المجتمع المدني في أمريكا وأوروبا لتوضيح وجهة نظر الشعب المصري من التعنت الإثيوبي وشرح العلاقة بين الشعب المصري ونهر النيل، وأن قضية المياه بالنسبة للمصريين  قضية وجود. 

 

كما تناول الحضور شرح تأثير فيروس كورونا على المجتمع المصري في ظل تضارب الرغبة في التعامل مع اللقاحات وكيفية التعامل مع تحورات الفيروس.


أذيعت الندوة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وأشاد بها المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج.

 

وجاء في توصيات الندوة، التأكيد على موقف كل الجاليات المصرية في الخارج من دعم الوطن لمواجهة تحدياته.

 

كما شكر الأمين العام علاء سليم كل الحضور والمشاركين وأعضاء اللجنة الإعلامية.

 

قام بتحضير الندوة، وقدمها المهندسة مرفت خليل من لندن، وفي الإعداد والتقديم الإعلامي رأفت صليب من لوس أنجلوس.

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