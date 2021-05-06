الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مبادرة رفقاء الخير» تدعم المستشفى الجامعي بسوهاج لمواجهة كورونا

رفقاء الخير
رفقاء الخير

التقى الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه بمبنى المركزية بالمهندس أحمد خالد بهادر مؤسس مبادرة "رفقاء الخير"، وثريا على أبو حجي من أعضاء المبادرة، وذلك لتفعيل المبادرة داخل المستشفي الجامعي، من خلال تقديم الدعم للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، حيث قدمت المبادرة ٥٠٠ ماسك باك، ٢٠٠ غرض من المستلزمات الطبية كغطاء أسِرة للاستخدام مره واحدة، وأيضاً ٦ ماسك سباب للتنفس الصناعي، بالإضافة إلى أطراف صناعية لمرضي حادثة قطار الصعيد.

وقد أشاد الدكتور أحمد عزيز بالمجهودات التي تبذلها المبادرة داخل المجتمع السوهاجي لخدمة كافة المواطنين، مقدماً خالص شكره لمساهمتهم ودعمهم فى علاج مرضي فيروس كورونا، مضيفاً أن الجامعة تسهم في دعم تلك المبادرات المجتمعية، وخاصة في ظل الأزمات الحالية التي يواجهها المجتمع لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المهندس أحمد خالد، إن مبادرة رفقاء الخير انطلقت فكرتها منذ أكثر من عام مع بداية الموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث بدأت المبادرة بعدد ٥ أسطوانات أكسجين فقط حتي وصلت اليوم إلى ٨٠٠ أسطوانة تغطى إحتياجات جميع مراكز سوهاج من طما إلى البلينا، مشيراً إلى أنها تسعي جاهدة لمكافحة الوباء، من خلال تقديم المساعدة للمرضى عبر عدة وسائل، حيث يتم توفير فرق من أطباء وممرضين ومتطوعين علي مدار اليوم لمتابعة حالات المواطنين المصابين بالفيروس، وأيضاً تقديم وجبات طعام لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي، بالإضافة إلى توفير مواد تموينية جافة وعصائر للمرضى بهدف تجنبهم النزول إلى الشارع هم وأفراد عائلاتهم وعدم الإحتكاك بغيرهم، للحد من انتشار الوباء.

وأضافت ثريا أبو حجي أن المبادرة تتلقى اتصالات من المرضى أو المخالطين بصفة يومية، كما يتحرك الفريق بكافة الإستعدادات من عربات إسعاف،و كمامات وقفازات وإسطوانات أكسجين وأدوية  وملابس العزل والكحول، وأجهزة قياس نسبة أكسجين الدم، إلى جانب تركيب المحاليل والكانيولات بإيدي نخبة متخصصة ومدربة على أحدث مستوى.

مستوى مستشفى المواطنين منزل مجتمع أحمد عز خالد سجين عصائر باب

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