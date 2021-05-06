الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبول استقالة 3 مستشارين لملك الأردن وتعيين مدير جديد لمكتبه

جعفر حسان
جعفر حسان

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن قبول استقالة 3 مستشارين للملك وتعيين جعفر حسان مديرا لمكتبه، وفقا لفضائية العربية عاجل.

وقال الديوان الملكي في بيان: صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار جلالة الملك للسياسات من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

أهم المناصب التي شغلها جعفر حسان

1991 ملحقا في وزارة الخارجية.

1993 – 1995 انتدب للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث عمل في مكتب سمو السكرتير العسكري للملك.

1995 - 1999 التحق ببعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

1999 - 2001 انتدب للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث عمل في مكتب سمو المستشار الثقافي لملك وفي مجلس امن الدولة.

2001 - 2006 قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن.

2006 - 2009 مديرا لدائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي بالدرجة العليا.

وفي عام 2009 -2013 وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في: حكومة دولة السيد سمير الرفاعي الأولى والثانية وحكومة دولة الدكتور معروف البخيت الثانية وحكومة دولة السيد عون الخصاونة وحكومة دولة الدكتور فايز الطراونة الثانية وحكومة دولة الدكتور عبدالله النسور الاولى، هذا وشغل بصفته وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي منصب محافظ الأردن لدى البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبنك  الإعمار الاوروبي.

2018-2014 مديراً لمكتب الملك   نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصاديه 2018

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

جعفر حسان مديرا لمكتبه الأردن الديوان الملكي الأردني معالي السيدة هيفاء تركي لحكومة

الأكثر قراءة

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

حرارة شديدة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

صرف رجل الأعمال أشرف السعد لانقضاء المدة فى الأحكام الصادرة ضده

10 تصريحات مهمة لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبحث مع مدير «الصحة العالمية» تطورات الوضع الوبائى

فلسطين: 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولى لإدانة جريمة قتل الطفل سعيد عودة