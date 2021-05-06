قبول استقالة 3 مستشارين لملك الأردن وتعيين مدير جديد لمكتبه

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، عن قبول استقالة 3 مستشارين للملك وتعيين جعفر حسان مديرا لمكتبه، وفقا لفضائية العربية عاجل.

وقال الديوان الملكي في بيان: صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا مستشار جلالة الملك للسياسات من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.

أهم المناصب التي شغلها جعفر حسان

1991 ملحقا في وزارة الخارجية.

1993 – 1995 انتدب للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث عمل في مكتب سمو السكرتير العسكري للملك.

1995 - 1999 التحق ببعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

1999 - 2001 انتدب للعمل في الديوان الملكي الهاشمي حيث عمل في مكتب سمو المستشار الثقافي لملك وفي مجلس امن الدولة.

2001 - 2006 قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن.

2006 - 2009 مديرا لدائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي بالدرجة العليا.

وفي عام 2009 -2013 وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في: حكومة دولة السيد سمير الرفاعي الأولى والثانية وحكومة دولة الدكتور معروف البخيت الثانية وحكومة دولة السيد عون الخصاونة وحكومة دولة الدكتور فايز الطراونة الثانية وحكومة دولة الدكتور عبدالله النسور الاولى، هذا وشغل بصفته وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي منصب محافظ الأردن لدى البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي وبنك الإعمار الاوروبي.

2018-2014 مديراً لمكتب الملك نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصاديه 2018

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة عطوفة الآنسة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها، اعتبارا من تاريخ 2021/5/6.