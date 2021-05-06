فصل طالبتي «المشاجرة الدامية» في المدرسة الفنية بحلوان

التعليم الفني

قالت الدكتورة إيمان عبدالله، مدير عام إدارة المعادي التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة، إن واقعة المشاجرة بين الطالبتين بمدرسة «السيدة رقية الثانوية الفنية» حدثت بالفعل بعد انتهاء امتحان طلاب المنازل، وتمت متابعة الموقف لحظياً منذ حدوث الواقعة وإبلاغ مدير المدرسة بها.

وأضافت عبدالله، لـ«الدستور»، أنها عقدت اجتماعاً مع مدير المدرسة ومجلس أمناء المدرسة، وتم اتخاذ قرار بالفصل النهائي للطالبتين من المدرسة.

وأشارت إلى أن الطالبتين مقيدتان بنظام المنازل وغير منتظمتين بالمدرسة نتيجة أن طلاب المنازل يؤدون الامتحانات فقط داخل المدرسة وليس لهم حضور مدرسي طوال فترة الدراسة.

بدوره، كشف محمد مجاهد، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، لـ«الدستور»، عن أنه فور علمه بالواقعة كلّف قطاع التعليم الفني بالتحقق مما حدث بالضبط في الواقعة، ومحاسبة المخطئ محاسبة شديدة عما حدث داخل المدرسة من مخالفات أو ضعف في الإشراف على الطالبات.

وقال مجاهد إنه في حالة من الاستغراب والاندهاش التام من حدوث مشاجرة عنيفة بين بنات وبسلاح أبيض وفي نهار رمضان، سواء داخل المدرسة أو خارجها.

وكشف عن أن النتائج المبدئية لتحقيق لجنة التحقيق من قطاع التعليم الفني أسفرت عن أن الطالبتين مقيدتان علي نظام عمال (أي تحضران إلى المدرسة لأداء الامتحان فقط ويكتسبان المهارات عن طريق العمل).

وأضاف أن الطالبتين بينهما مشاكل من خارج المدرسة واستكملتا المشاجرة بعد الامتحان بآلات حادة ما أسفر عن إصابة معلم بالمدرسة، لافتاً إلى أن المدرس أجرى جراحة أمس وتم احتجازه بمستشفى مبرة المعادي، وإحدى الطالبتين تم احتجازها بالمستشفى تحت الحراسة، بينما حجزت الطالبة الأخرى بقسم الشرطة .

وشدد نائب الوزير على أن هناك لجنة تحقيق حالياً بالمدرسة لعمل تقرير شامل عن الواقعة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.

وكانت قد نشبت معركة دامية بآلة حادة بين طالبتين بمدرسة «السيدة رقية الثانوية التجارية» بحي المعصرة التابع لمحافظة القاهرة، ما أدى لإصابات بالغة في وجهيهما وقطع وريد مدرس حاول الفصل بينهما.