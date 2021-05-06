الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسيير 242 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمطار القاهرة اليوم

مطار القاهرة
مطار القاهرة

كشفت مصادر بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل، اليوم  الخميس، 242 رحلة جوية (دولية وداخلية وتجارية)، لنقل نحو 26 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة معدلات التشغيل للحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم ظروف  فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت المصادر في تصريح لـ«الدستور»، إنه يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

 

وأوضحت أن المطارات ذات المقاصد المصرية تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول فصل الصيف.

 

يذكر أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

 

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

 

فيما يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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