الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة : توريد ٩٤٦٥٦.٠٧٧ طن قمح للصوامع والشون

توريد 9.4 مليون طن قمح للصوامع والشون في البحيرة

توريد القمح في البحيرة
توريد القمح في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث تم استلام ١٢٣٩١.٨٣٣ طن قمح حتى انتهاء أعمال التوريد يوم الأربعاء ٥ مايو بالشؤن والصوامع بنطاق المحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم ٩٤٦٥٦.٠٧٧ طن قمح محلي.

وأشار إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة ٢٦٦ ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ ٦٣٧ ألف فدان، لافتاً أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هى ٣٧ صومعة وشونة متمثلة فى ٣١ شونة و٦ صوامع مطورة.

وأكد "آمنة"، ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة ٢٢.٥ بــ ٧٠٥جنية مصرى ودرجة ٢٣ بمبلغ ٧١٥ جنية مصرى ودرجة ٢٣.٥ بقيمة ٧٢٥ جنية مصري، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

توريد القمح بالبحيرة بالبحيرة محافظة البحيرة البحيرة اللواء هشام آمنة أمنة

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