إيطاليا تُطالب أوروبا بالتدخل لرفع الحظر عن براءات الاختراع للقاحات «كورونا»

قال وزير الصحة الإيطالية روبرتو سبيرانتسا: إنه "يجب على أوروبا أن تلعب دورها، في مجال رفع الحظر عن براءات الاختراع للقاحات المضادة لوباء كوفيد 19، فنحن نعلم أن هذا الوباء لا يمكننا التغلب عليه إلا سويًا".



وأوضح وزير الصحة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية - اليوم الخميس، تعليقا على القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق حماية براءات الاختراع للقاحات المضادة لكوفيد 19، أن تحول ميل بايدن من ناحية حصول الجميع على براءات اختراع لقاحات كوفيد- 19 تمثل خطوة مهمة إلى الأمام.



يذكر أن الرئيس بايدن كان قد أعلن أن بلاده تدعم مسألة رفع الحظر عن براءات الاختراع، مؤكدًا أن واشنطن ستشارك في المفاوضات الجارية في إطار منظمة الصحة العالمية حول هذا الأمر.



كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830 ألفًا و 716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألفا و452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.