الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«التائه» ليس الأول.. حكاية الصين مع صواريخ الفضاء

صاروخ
صاروخ

كارثة جديدة على موعد قريب من وقوعها يترقبها سكان كوكب الأرض، والتي سببتها الصين حيث بدأت رحلة الصاروخ "Long March 5B" الصينى يوم الخميس الماضي، وعلى متنه الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة، ويبلغ وزنه 21 طنًا وطوله 100 قدم وعرضه 16 قدمًا.

إلا أن متتبعى الحطام الفضائى لاحظوا أن الصاروخ يتحرك ببطء وبشكل غير متوقع باتجاه الأرض خلال الأيام الماضية، وبدأ فى الخروح عن السيطرة، لتكون عملية هبوطه واحدة من أكبر العمليات غير المتحكم فيها فى التاريخ،لكن هذه ليست المرة الأولى لواقعة مثل هذه، فقبل عام بالتمام، وتحديد في مايو 2020 تحول صاروخ صيني في تجربة مماثلة إلى كتل مشتعلة وقضبان متطايرة في الهواء بعدما خرج عن السيطرة، ثم سقطت أجزاء منه على الأرض.

وأطلقت وكالة الأنباء الصينية في 5 مايو 2020، صاروخ الفضائي الجديد Long March 5B المكون من مرحلة واحدة، وكان يحمل على متنه كبسولة مصممة لإجراء أبحاث عن الحياة خارج الأرض، لكن نواة الصاروخ التي تزن أكثر من 20 طنا سقطت في الغلاف الجوي، وظلت تدور فيه قرابة الأسبوع ثم اندفعت نحو الأرض بسرعة تجاوزت آلاف الأميال في الساعة.

ونتيجة هذه السرعة المهولة وقوة الاحتكاك بالغلاف الجوي للأرض، تحول حطام الصاروخ الصيني إلى كتل مشتعلة متطايرة في الهواء، وسقط جزء من المركبة الفضائية التي كانت على متن الصاروخ في المحيط الأطلسي، بينما سقطت بقايا الصاروخ على قرية مأهولة في كوت ديفوار، لكن دون تسجيل أية خسائر، وفقا لوكالة ناسا.

ومنذ يومين تحديدا بعد انتشار واقعة الصاروخ على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الواقعة بتعليقات ساخرة، ما تفعله الصين بالعالم معتبرين أن مراقبتهم لحركة الصاروخ هي شيء ضروري. 

جديدة الصين خسائر على جديد قدم

الأكثر قراءة

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

حرارة شديدة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

صرف رجل الأعمال أشرف السعد لانقضاء المدة فى الأحكام الصادرة ضده

10 تصريحات مهمة لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبحث مع مدير «الصحة العالمية» تطورات الوضع الوبائى

فلسطين: 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولى لإدانة جريمة قتل الطفل سعيد عودة