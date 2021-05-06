تزامنا مع الارتفاع الشديد في الحرارة.. 8 نصائح لحماية السيارة من الاحتراق

تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في الأوقات الحالية، تكثر مشاكل السيارات حيث تكون السيارات أكثر عرضة للضرر بفعل التأثير السلبي لأشعة الشمس.

ولتفادي تلك الأعطال والحوادث التي تكثر في فصل الصيف والربيع رصدت الدستور في السطور التالية 8 معلومة لحماية سيارتك من الاحتراق.



زيت المحرك



عليك فحص زيت المحرك بشكل دائم حيث أنه يعمل على خفض درجة حرارة المحرك، وذلك من خلال تخفيف احتكاك الأجزاء ببعضها البعض، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة تزيد من سيولة الزيت، وهو ما يقلل كفاءته ويعرض المحرك إلى أعطال، لذلك ينصح باختيار الزيت ذو الكثافة واللزوجة العالية.

الابتعاد عن أوقات الذروة‬



‫تجنب قيادة السيارة في أوقات الذروة، حتى تحافظ على درجة حرارة المحرك.‬



الردياتير‬



‫تجنب تزويد مياه الردياتير الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يؤدي ذلك إلى ضرر بالسلندر، وكذلك تجنب فتح غطاء الردياتير والمحرك ساخن، حتى لا يندفع ضغط الماء الساخن إليك ويصيبك بحروق.‬



البطارية



يجب الكشف المستمر على بطارية السيارة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث أن الحرارة تزيد من التفاعل الكيميائي في البطارية، مما يجعلها عرضة للتلف السريع، وبالتالي يقلل من عمرها بشكل كبير، لذلك لابد من تنظيفها والكبلات المتصلة بها بشكل منتظم.

ضغط الإطارات



في الصيف تكثر حالات تعطل الإطارات وترتفع نسبة انفجار الإطار أو تمزقه، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتمدد الهواء داخله، لذلك ينصح بالحفاظ على ضغط هواء مناسب في الإطارات للحصول على أداء أفضل وعمر أطول للإطارات.



تكييف السيارة



يعد من أهم الأجهزة الموجودة في السيارة خاصة في الصيف، لذا يجب فحص غاز الفريون بشكل مستمر، وشحنه إذا لزم الأمر.‫

وفي حالة الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة سيكون من الواجب إطفاء التكييف أثناء، وفتح نوافذ السيارة، فإن ذلك يقلل من الحمل على المحرك.‬



‫جنب حدوث انفجار‬



‫تجنب وضع الولاعات أو زجاجات العطور داخل السيارة، حتى لا تتعرض للانفجار داخلها وعند ارتفاع مؤشر الحرارة، يجب ألا تغامر باستكمال القيادة، والتوقف جانبا على الطريق، وإيقاف السيارة.‬



ركن السيارة



يجب البعد عن أشعة الشمس لما لها من أضرار كبيرة على السيارة، أما إذا دعتك الظروف لركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة ، فيجب تهويتها جيدا قبل القيادة حفاظا على سلامتك.