على هامش ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير.. مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير

انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، وأدواره الحيوية الدينية والعلمية والفكرية والتثقيفية، وانطلاقًا من تأكيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن دين الإسلام يدعو للسلام والتسامح والإخاء الإنساني وقبول الآخر، وفي إطار سعي الأزهر الشريف إلى خلق تنوُّع ثقافي فكري إبداعي في جميع أنحاء العالم، وفتح الباب من أجل التعبير عن القيم والمبادئ الإنسانية، ورسم مستقبل مُشْرق للعالم أجمع، واستكمالًا للمبادرات التي يُقدِّمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برئاسة الأستاذة الدكتورة/ نهلة الصعيدي؛ لنشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، والوقوف على المواهب الحقيقية واستثمارها - يعلن المركز عن انطلاق "مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير" في دورتها الأولى، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبإشراف عام من وكيل الأزهر.

منطلقات المسابقة:

1- رسالة الأزهر العالمية التي تستهدف نشر ثقافة التعايش والسلام ومواجهة الفكر المتطرف والمنحرف عبر تاريخه الطويل الممتد لأكثر من ألف عام.

2- التأكيد على أن الإسلام لا يحارب الفنون، وإنما يُرشِّدها ويُوجِّهها الوجهة التي ترقى بالذوق والإنسانية.

3- الدين والفن مُكوِّنان رئيسان للثقافة الإنسانية على مَرِّ العصور؛ فالدين يرتقي بالرُّوح، والفن يرتقي بالمشاعر والأحاسيس.

4- الفن لغة إنسانية مشتركة بكل ما يحمله من مشاعر وأحاسيس بين بني البشر، كما أنه يعد جسرًا للتواصل بين الثقافات ويُقرِّب الأمم والشعوب.

5- فن الكاريكاتير لغة عالمية يمكن فَهْمُه والاستمتاع به على مستوى النُّخْبة والعامَّة، وله قدرة على التعبيروالنقد بما لا يقل عنطرق التعبير الأخرى، ولا خلاف على أن التعبير بالصورة أوجز من كتابة ألف كلمة.

6- مجابهة أفكار الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة؛ من خلال تأكيد أن فَنَّ الكاريكاتير يتناول قيمًا تحمل كل معاني المحبة والإخاء والتسامح.

7- استجابة ًلدعوة الإمام الأكبـر وباب االكنيسة الكاثوليكية، ومطــالبتهما بأن تصبح " وثيقــة الأخوَّة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك " موضـع بحث وتأمُّل؛ لتساعدعلى خلق أجيال جديدة تحمل الخير والسلام وتدافع عن حقـوق الإنسـانية في كل مكان.

أهداف المسابقة:

1- التأكيد على أن دين الإسلام يدعو للسلام والتسامح والإخاء الإنساني وقبول الآخر، ولا يدعو البتة للعنف والتطرف والإرهاب كما تُصوِّره ظاهرة " إسلاموفوبيا " المصنوعة.

2- استثمار الفن المحبَّب لكثير من الناس لتصـحيح الصورة الخاطئة التي رسمها البعض ولصقهــا بالإســلام.

3- نشر مبادئ الوثيقة التاريخية ( وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك).

4- تنشئة جيل من شتى دول العالم، على اختلاف الثقافات والأيديولوجيات، يدافع عن الفكر الوسطي والقيم والمبادئ الإنسانية السَّمْحة من خلال رسوم الكاريكاتير.

5- الاهتمام والرعاية الكاملة للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وبصفة خاصة المبدعون في فن الرسم.

أقسام المسابقة:

القسم الأول: الرسم الكاريكاتيري

تدور مسابقة الرسم الكاريكاتيري حول عدد من القيم والمبادئ التي تنادي بها " وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك "، والتي يمكن بيانُها في المحاور التالية:

1- هدف الأديان الأول والأهم هو الإيمان بالله وعبادته.

2- خطورة التطرف الديني والقومي والتعصُّب.

3- أهمية إيقاظ الحس الديني المعتدل.

4- الأديان لم تكن أبدًا بريدًا للحروب أو باعثة لمشاعر الكراهية والعداء.

5- الحرية حق لكل إنسان؛ اعتقادًا وفكرًا وتعبيرًا وممارسةً.

6- العدل القائم على الرحمة أساس الحياة الكريمة.

7- الحوار والتفاهم ونشر ثقافة التسامح حل للمشكلات الاجتماعية.

8- حماية دور العبادة واجب تكفله كل الأديان.

9- الإرهاب البغيض ليس نتاجًا للدين.

10- مفهوم المواطنة يقوم على المساواة في الواجبات والحقوق.

11- العلاقة بين الشرق والغرب ضرورة قصوى لكليهما.

12- الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل وممارسة حقوقها السياسية.

13- حقوق الأطفال في التنشئة الأسرية والتغذية والتعليم والرعاية.

14- حماية حقوق المُسنِّين والضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة ضرورة دينية ومجتمعية.

وندعوكم إلى قراءة "وثيقة الأخوَّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش

المشترك"عبر الرابط التالي www.azhar.eg/foreignstudent

القسم الثاني: رسم البورتريه (بورتريه غير كاريكاتيري)

يدور هذا القسم حول رسم بورتريه يجمع بين فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

شروط المسابقة

إعلان منتصف المقال

1- الحد الأقصى للمشارك إرسال 3 رسوم في كل قسم من أقسام المسابقة.

2- مقاس العمل A3 أو A4 على ألا يتجاوز حجم العمل 2 ميغابايت.

3- ترسل الأعمال بصيغة ( JPG - 300 dpi )

4- يرسل المشارك سيرة ذاتية قصيرة لا تتجاوز 3 أسطر، وعنوانه، وطرق التواصل معه، وحسابه البنكي كاملًا.

5- يُكتب اسم الفنان، وجنسيته، وبلده، على العمل المرسل.

شروط عامة:

1- يجب أن تكون الأعمال أصيلة وجديدة ولم تشارك في أي مسابقات أخرى.

2- يحق للجهة المنظمة نشر أعمال الفنانين المشاركين في البوسترات والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية داخل مصر وخارجها؛ بهدف الترويج للحدث، دون الحصول على إذن مسبق.

3- يتم الالتزام بقواعد البورتريه غيرالكاريكاتيري.

4- يُشترط في رسم البورتريه دلالته على الإخاء والمودة اللذين تتسم بهما لقاءات فضيلة الإمام الأكبر مع قداسة البابا فرنسيس.

5- قرارات لجنة التحكيم نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها.

6- يتم تسليم شهادة مشاركة لكل الفنانين الذين تم قبول أعمالهم.

7- يتم عمل كُتيِّب يضم الأعمال والجهات المشاركة ونبذة عن كل فنان.

8- تَستبعد لجان الفرز والتحكيم الأعمال غير الملتزمة بشروطا المسابقة، أوالتي لا تراعي احترام القيم والمبادئ.

مواعيد مهمة:

يتم إرسال الأعمال عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

في موعد غايته الخميس الموافق 2021/7/15.

يتم الإعلان عن الفائزين الثلاثاء الموافق 2021/8/17 م. عبر بوابة الأزهرالإلكترونية والقنوات الإعلامية، والإعلان عن موعد "ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير".

يتضمن الملتقى احتفالية كبرى لتسليم الجوائز، وتكريم الفائزين والمشاركين، وورش للطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف لتعليم مبادئ فن الكاريكاتير، وتعليم مبادئ رسم البورتريه، على أن يقوم بالتدريس في الورش مجموعة متميزة من رسامي الكاريكاتير وأساتذة الفنون، ويُقام للطلاب المشاركين بالورش معرض مستقل في اليوم الختامي للملتقى، ويتم تكريم المتميزين بشهادات تقدير وعشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 100 دولار.

جوائز المسابقة:

أولًا: جوائز مسابقة الرسم الكاريكاتيري:

شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

الفائز الأول الفائز الثاني الفائز الثالث

1500 $ 1000 $ 750 $

- ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 250 دولارًا.

- يحصل كل الفائزين على درع " الأزهر الشريف ".

ثانيًا: جوائز مسابقة البورتريه (غيرالكاريكاتيري):

شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

الفائز الأول الفائز الثاني الفائز الثالث

1500 $ 1000 $ 750 $

- ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 250 دولارًا.

- يحصل كل الفائزين على درع " الأزهر الشريف ".

ثالثًا: جوائزالطلاب الوافدين في ختام فعاليات الملتقى:

- شهادات شكر و تقدير من رئيس الملتقى للمتميزين.

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 100 دولار.

لمزيد من المعلومات:

www.azhar.eg/cartoon