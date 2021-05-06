الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فرد أمن في مصنع مايو

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من كشف ملابسات واقعة مقتل فرد أمن وسرقة خزينة أحد المصانع بالقاهرة وتحديد مكان كافة المتهمين وضبطهم.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15مايو بمديرية أمن القاهرة من (موظف بمصنع لتصنيع الزجاج - كائن بدائرة القسم) بأنه عقب توجهه للمصنع محل عمله فوجئ بوجود جثة فرد أمن المصنع، وبها إصابات عبارة عن جروح قطعية بالجسم، واكتشافة سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالمصنع وبداخلها (مبلغ مالى وكذا جهاز dvr)، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل سابق بالمصنع محل الواقعة، سائق توك توك - مقيمان بدائرة القسم).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبة الثانى زوجته، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله بالمصنع محل البلاغ وعلمه باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة الخاصة بالمصنع، وكذا علمه بتواجد فرد أمن واحد وقت ارتكاب الواقعة، فاختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه وسرقة الخزينة المستولى عليها بالاستعانة بصديقه المتهم الثانى، وبتاريخ الواقعة قاما بالتوجه للمصنع المشار إليه وتقابل المتهم الأول مع المجنى عليه وإستضافته لكونه من العاملين السابقين بالمصنع، وأثناء ذلك تمكن من مغافلته وتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته، وتوجه لغرفة الحسابات الخاصة بالمصنع وتمكن من كسر الباب الخاص بالغرفة واستولى على الخزينة وبداخلها المبلغ المالى، وعقب ذلك توجه لغرفة كاميرات المراقبة والاستيلاء على جهاز dvr خشية التعرف عليه وضبطه، وتقابل مع المتهم الثانى وإستقلا سيارة وتوجها لمحل سكنه وتمكنا من فتح الخزينة، والاستيلاء على المبلغ المالى، وتحصل المتهم الثانى على جزء من المبلغ المالى مقابل قيامه بتأمين الطريق للمتهم الأول أثناء إرتكابه الواقعة، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها وإعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف بعلم زوجته بارتكابه الواقعة، وأمكن تحديد السيارة المستخدمة فى هروب المتهمان قيادة (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) تم ضبطه وبمواجهته نفى علمه بالواقعة أو صلته بالمتهمان، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط ( مبلغ مالى – الخزينة الحديدية – جهاز dvr) المستولى عليهم لدى شقيقة زوجة المتهم الثانى وبسؤالها أقرت بعلمها بأن المضبوطات من متحصلات واقعة قتل وسرقة، كما تم بإرشاد المتهم الثانى ضبط مبلغ مالى بمكان إخفائه ، وأضاف بتخلصهما من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.