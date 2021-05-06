برلماني: على المواطنين الالتزام حتى لا نصل للإغلاق وحظر التجول

ناشد النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة في مجلس النواب ونائب منيا القمح ومشتول، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء، حتى لا يتسبب عدم الالتزام بالغلق التام وحظر تجول المواطنين كما فعلت دول عديدة، وأن على المواطنين الصبر والالتزام حتى تمر هذه الموجة بسلام.

وقال النائب إن المواطنين قد اختبروا العام الماضي حظر التجول وغلق المحال، وكانت نتيجته خسارة جسيمة للقطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الجهات الخاصة التي أعلنت الدولة إغلاقها كالمجمعات والأندية والعيادات والمراكز الخاصَّة وغيرها من الجهات، مطالبا الجميع بالانصياع لتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم الزحام داخل المنشآت وعدم إقامة تجمعات.

وأضاف النائب أنه مع تصاعد وتيرة إصابات فيروس كورونا، وتخطيها الألف إصابة يوميا قد تضطر الحكومة إلى الغلق العام وحظر التجول، خاصة أنه تلاحظ أن حالات الإصابة قد زادت بشكل مقلق.. وحسب العلماء، فإن بقاء الناس في البيت يؤدي مباشرة إلى خفض حالات الإصابة، لأن الإغلاق يحد من التواصل بين الناس، لكن هذا الإغلاق يلحق ضررا كبيرا بالأشخاص الذين يخسرون ماديا، ويصبحون عاجزين عن تأمين موارد العيش لهم ولعائلاتهم، ولذا من الضروري الانتباه والالتزام حتى تمر الأزمة على خير .

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أعلن فيه عددا من القرارات سيتم تطبيقها اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو، ومنها ستكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى، وغلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.

وأوضح أن القرارات تضمنت أيضًا حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، وستتم إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال، مشيرًا إلى أن القرارات تضمنت أيضًا أن تكون إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.