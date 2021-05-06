بالأسماء.. «تعليم الغربية» يهنئ الفائزين بمسابقة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية

حصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، على المراكز الأولى الثلاث على مستوى الجمهورية ، من إجمالي عشرة طلاب شاركوا فى المسابقة على مستوى الجمهورية ونجحوا في الفوز بالمراكز الثلاث الأولى.

والطلاب الفائزون في المسابقة هم :

أسماء جمعة محمود، المركز الأول على الجمهورية، إدارة شرق طنطا التعليمية، و

اسراء احمد حمدي عبد الحليم، المركز الثاني على الجمهورية، إدارة سمنود التعليمية،

محمد خليل حسنين طاحون، المركز الثالث على الجمهورية، إدارة كفر الزيات التعليمية، و روان أشرف عبد الهادي، المركز الأول على الجمهورية، إدارة السنطة التعليمية، و إيهاب توفيق الصغير، المركز الأول على الجمهورية، إدارة السنطة التعليمية، و إبرار السيد محمد عبد العزيز، المركز الثالث على الجمهورية، إدارة السنطة التعليمية، و أفنان عبد الناصر محمد، المركز الثالث على الجمهورية، إدارة السنطة التعليمية، وحنان عبد المهيمن محمد جاد الله، المركز على الجمهورية، إدارة زفتى التعليمية، و هاجر لطفي احمد نجم، المركز الثاني على الجمهورية، إدارة بسيون التعليمية، و مريم إبراهيم سيف الدين سليمان، المركز الثالث على الجمهورية، إدارة بسيون التعليمية.



- إقامة فعاليات المسابقة"أونلاين "

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المسابقة على المستوى الجمهوري أونلاين عبر برنامج زووم، نظراً للاحتياطات المتبعة والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وقدم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التهنئة لجميع الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، على مستوى الجمهورية، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

- دعم مستمر للطلاب المتميزين والموهوبين

وأكد وكيل الوزارة، أن التعامل مع الحدث جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، وبناء على النتيجة الواردة من مكتب مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بالوزارة، مؤكدًا دعم الوزارة ومديرية التربية والتعليم بالغربية، الكامل لكل المتميزين والموهوبين فى كل المجالات ومساعدتهم على كافة المستويات من أجل تنمية موهبتهم والاستفادة من قدراتهم فى شتي نواحي الحياة.