نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد سوق الشعلة بالخارجة

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

أجرت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة مرور لتفقد سوق الشعلة بمدينة الخارجة، رافقها خلالها المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، ومسؤولي الطب البيطري، والتموين، والمكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

- مكافأة للأطباء البيطريين لجهودهم في ضبط الأسواق

ووجهت نائب محافظ الوادي الجديد بمنح مكافأة للأطباء البيطرين تقديراً لجهودهم المبذولة خلال الفترة الحالية في ضبط الأسواق، وشددت على تكثيف حملات المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والمجازر للتأكد من انضباط الأسواق وسلامة وصلاحية السلع، والإعلان عن الإرشادات الصحية للوقاية من الفيروس داخل المحال والتعامل الحازم مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما أكدت خلال لقائها ببعض المواطنين على ضرورة الحصول على اللقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في ظل التيسيرات التي تقدمها الدولة والمحافظة لإيصال اللقاح بالمجان لكافة المواطنين والمتاح بأربع مراكز على مستوى المحافظة.

- توجيه بتكثيف الحملات على الأسواق والمجازر

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قد وجه بتكثيف حملات المرور على الأسواق والمجازر ومنافذ بيع السلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار حملات المرور علي المحال التجارية، والأسواق والمقاهي والمواصلات العامة بمراكز المحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرار الإغلاق في تمام التاسعة من مساء اليوم، بناء على تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والمولات التجارية والورش الصناعية والاكتفاء بخدمة الدليفري فقط، مع منع إقامة أي حفلات أو أفراح أو سراديق عزاء سواء بالقاعات أو بالشوارع.

و قد تم ضبط 14 كجم دهون، و20 كجم أحشاء غير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال حملات نفذتها مديرية الطب البيطري بمراكز المحافظة وَتم تحرير محاضر للمخالفين.