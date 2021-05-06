تحصين 190 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي في المنوفية

قال الدكتور عادل عبد المنعم، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تحصين 190 ألف و 790 رأس من الأبقار والأغنام بنسبة 93,9 % من إجمالي 203 ألف و 149 رأس ماشية بنطاق المحافظة، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية يوم 3 إبريل الماضي للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

- عمل بطاقات تسجيل وترقيم لكل حيوان محصن



وأكد مدير مديرية الطب البيطري أنه تم الانتهاء من عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ،مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان ، مشيرا إلى استمرار عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية.



من جهته أشاد اللواء براهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية والتي تستهدف تغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية لتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لإنجاح تلك الحملات وتحقيق المستهدف منها .

كما شددت مدرية الطب البيطري على العاملين بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي كانت قد تولت مدرية الطب البيطري مسؤولية تعقيم وتطهير كافة المصالح الحكومية، أثناء الموجه الاولى والتانية كما يتم عمل كافة التدابير أثناء التطعيم.