الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور رواية «إخضاع الكلب» لـ أحمد الفخراني عن الشروق

أحمد الفخراني
أحمد الفخراني

صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، رواية "إخضاع الكلب" للكاتب الروائي أحمد الفخراني، بعد أن وقع عقد نشرها في مارس الماضي، بحضور أميرة أبو المجد، العضو المنتدب بالشروق.

ومن أجواء الرواية نقرأ: بعد تعرضه للخيانة ينتقل المصور هارون عبد الرحيم إلى مدينة دهب في جنوب سيناء، آملا في إقامة حصن من العزلة يحميه من الشر، من التجربة، إلا أن الراوي المصاب بفوبيا من الكلاب، يجد نفسه مضطرا لرعاية كلب، لتنشأ بينهما علاقة عميقة، ويخوضا معا صراعا خفيا، يعمد فيه كلاهما إلى إخضاع الآخر، ليختبر مشاعر هي مزيج من الخوف والحنان والعنف، والبحث عن الحب المفقود، والشك في وجوده.

 

نبذة عن أحمد الفخراني

 أحمد الفخراني.. صحفي وروائي مصري تخرج في كلية الصيدلة قبل أن يعمل بالصحافة وعمل في العديد من الصحف، وكتب في الرواية وفازت روايته "ماندورلا" بجائزة ساويرس لعام 2016، المركز الثاني فرع شباب الأدباء، كما دخل هذا العام في القائمة القصيرة أيضا لجائزة ساويرس بروايته "بياصة الشوام".

وسبق وصدر صدر للفخراني العديد من الأعمال الأدبية هي "ديكورات بسيطة (شعر) 2007، في كل قلب حكاية (بورتريه) عن دار العين 2009، مملكة من عصير التفاح (مجموعة قصصية) عن دار نهضة مصر 2011. ماندورلا (رواية) عن دار العين 2013، سيرة سيد الباشا (رواية) عن بيت الياسمين 2016، عائلة جادو (رواية) عن دار العين 2017، بياصة الشوام (رواية) عن دار العين 2019.

وفي روايته "بياصة الشوام"؛ يمد الفخراني نظره إلى أقرب ما يمكن، عميقا إلى جوهر معيار الجمال وقيمته؛ هو لا يكتفي – إخلاصا لمهمته في خلق الجمال على غير مثال – برصد المعيش أو بتحليله، هو لا يقف حتى عند إعادة تشكيله.

إخضاع الكلب أحمد الفخراني دار الشروق الشروق للنشر بياصة الشوام جائزة ساويرس

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