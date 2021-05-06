الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

فلسطين: 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1931 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 1، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1، نابلس 3، قطاع غزة 3.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 7، طولكرم 22، طوباس 10، نابلس 50، جنين 27، الخليل 44، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 32، سلفيت 2، ضواحي القدس 2، قطاع غزة 439، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3637 فحصا.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: قلقيلية 25، طولكرم 56، طوباس 16، نابلس 179، جنين 69، الخليل 68، بيت لحم 25، رام الله والبيرة 29، سلفيت 4، ضواحي القدس 4، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 1453.

وذكرت  الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 94.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 133 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 326 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أشارت الكيلة إلى أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 263,475، بينهم 193,127 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

كورونا الصحة الفلسطينية بيت لحم غزة القدس رام الله

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