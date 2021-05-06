تعاون بين «الثروة السمكية» ومجلس تصدير الصويا الأمريكي

استقبل الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، صباح اليوم، بمكتبه وفد مجلس تصدير الصويا الأمريكى، برئاسة موسى وكيله المستشار الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس تصدير الصويا الأمريكى.

شارك في الزيارة الدكتور أحمد نصر الله القائم بأعمال مدير المركز الدولى للأسماك، والدكتور ضياء القناوى استشارى الإستزراع السمكى بمجلس تصدير الصويا الأمريكي.

وخلال اللقاء، تم بحث أوجه التعاون فى مجال التنمية المستدامة للاستزراع السمكى فى مصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى المزارع السمكية.



كما تم مناقشة إنشاء وحدتين لتدوير المياه بالمزارع السمكية بنظام ( IPRS ) بمزرعة برسيق بمحافظة البحيرة، ومزرعة الخاشعة بمحافظة كفر الشيخ، كما تم الاتفاق على عقد ورشة عمل للعاملين بالهيئة عن أهداف ومتطلبات تجارب تدوير المياه بنظام ( IPRS).

وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية أنه سيتم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين فى مجال البحوث والإنتاج والطب البيطرى بالهيئة من خلال التدريب المحلى والدولى، وأشار الى أن هذه الدورات سيتم الإعلان عنها قريبا، كما سيتم دعم الهيئة بعدد 500 مجلد عن تجارب (IPRS).



كما ناقش الجانبان إمكانية إنشاء وحدة لتصنيع وحفظ الأسماك من خلال التعاون المشترك بين هيئة الصويا الأمريكية والمركز الدولى للأسماك والهيئة العامة للثروة السمكية،وعن تصدير الأسماك فقد تم دراسة أوجه التعاون من خلال الدعم الفنى واللوجيستى فى ملف تصدير الأسماك للإتحاد الأوروبى.

وكان قد أكد الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن هناك خطة لزيادة إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 50% حيث وصل الانتاج حاليا مليوني طن، باعتبار أن مشروع الفيروز سيدعم الاستزراع في مصر باعتباره المصادر الهامة لزيادة الإنتاج السمكي والبروتين الحيواني بوصفه أحد مشاريع الاستزراع السمكي في مصر في الوقت الحالي بإجمالي 16 ألف طن ومتوقع في أول عام أن يصل الإنتاج إلى 13 ألف طن أسماك بحرية.