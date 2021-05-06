شرطة التموين تضبط 39 طن رنجة وفسيخ وأسماك مملحة فى شم النسيم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1193) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 5٫5 طن "لحوم مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.



ضبط 1٫7 طن "مقطعات دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدا لطرحها لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.



ضبط 347520 قطعة "حلوى جافة" معبأة داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية وتدوين بيانات وهمية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.



ضبط مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القليوبية وبحوزته 1٫9 طن "سكر تموينى" – 420 عبوة "زيت تموينى" مخصصة ربطا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء مستوليًا على أموال الدعم وقدرت بقيمة مالية (23290 جنيها).



ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) لاستيلائه على (736٫201 ألف جنيه) فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار طبقًا لتقرير الجهات المختصة.



ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القليوبية) لاستيلائه على (187٫890 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.



بمناسبة " شم النسيم" اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية وإدارات وأقسام مباحث التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية مكبرة لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى استهدفت مصانع ومحلات بيع الأسماك "المدخنة والمملحة" أسفرت عن ضبط (85) قضية بإجمالى مضبوطات (39٫165 طن) أبرزها ما يلى:



ضبط (3٫8 طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.



ضبط (3٫5 طن أسماك مملحة ومدخنة"فسيخ - رنجة" معبأة داخل عبوات وبراميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لبيع الأسماك بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.



ضبط (3٫5 طن أسماك مملحة ومدخنة"فسيخ" معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن تابع لمحل لبيع الأسماك بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.