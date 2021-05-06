1635 إصابة و164 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 1635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 29" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 407 آلاف و827 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية- في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 164 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفا و773 شخصا، أما عن المتعافين من الجائحة في بلغاريا، فقد ارتفع عددهم بمقدار 2669 حالة شفاء تام في آخر 24 ساعة، ليصل إلى 344 ألفا و895 متعافياً.

ووفقا لأحدث البيانات يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 46 ألفا و159 شخصا.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد- 19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.