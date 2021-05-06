وكيل زراعة الفيوم يشدد بضرورة وجود شاشات عرض بالجمعيات

عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية التعاونية، بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية، والمهندسة أمل محمود رئيس قسم القطن بإدارة إنتاج التقاوى، وعزت قنديل مدير عام التعاون الزراعي.

حيث تم مناقشه ضروره توفير شاشات عرض بكل الجمعيات الزراعية، حيث سيتم عرض فليم عن الري الحديث وبعض الإرشادات الزراعية الأخرى لعرضها على المزارعين أثناء تواجدهم بالجمعية وأيضاً عدم صرف أي أسمدة للأراضي التي تم زراعتها بمحصول الأرز والتي تم التعدي عليها.



وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة وجود شاشات عرض بكل الجمعيات الزراعية، وسيتم المرور على الجمعيات الزراعية من قبل لجان من الوزاره للتأكد من وجود هذه الشاشات من عدمه، وأيضاً عمل بيان بالكميات المطلوبة من الجهات التي تم عقد بروتوكولات معها، وعمل تصور لتطوير التعاون الزراعي بالفيوم، وتفعيل بروتوكول تعليم المزارعين عن طريق الجمعيات الزراعية.



كما كلف الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، المهندس طه داهش مدير الإدارة الزراعية بمركز إبشواي، ويرافقه المهندس عبدالباقي يونس رئيس قسم المكافحة بالإدارة، والمهندس منصور حافظ، بزيارة لشونة مطحن ابشواي لمتابعة توريد القمح موسم 2021 ومتابعة وجود مشاكل مع الزراع من عدمه، وتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون ووضع آلية واضحة لتوريد الأقماح مساعدة وتسهيلاً للفلاحين، حيث تشهد الشون والصوامع انتظام فى عمليات التوريد.

يأتى ذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالإهتمام بالمحاصيل الزراعية وفى مقدمتها محصول القمح باعتباره المحصول القومي لمصر من أجل اكتفاء مصر ذاتياً من إنتاج الغذاء المحلي.

حيث إن لجنة استلام القمح برئاسة مدير الإدارة الزراعية بمركز إبشواي وعضوية المهندس محمد زكريا مندوب سلامة الغذاء، والمهندس شريف صلاح عبدالعظيم قباني، و المهندس محمد السيد جاد أمين الشونة، والمهندس أحمد فرج مندوب مديرية التموين، والمهندس عمر رشاد مندوب جمعية القباني، والمهندس منصور حافظ أحمد مندوب مديرية الزراعة بالفيوم.

وكيل زراعة الفيوم

وكيل زراعة الفيوم

وكيل زراعة الفيوم