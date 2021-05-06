الخميس 06 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

6637 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفلبينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 آلاف و637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.


وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في الفلبين إلى مليون و80 ألفا و172 إصابة مؤكدة، من بينها 63 ألفا و170 حالة نشطة، وفقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار" على موقعها الإلكتروني.


كما سجلت الفلبين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 191 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الفيات منذ بداية الجائحة إلى 17 ألفا و991 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء خلال نفس الفترة 6 آلاف و91 متعافٍ، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 999 ألفا و11 شخصا في أنحاء الفلبين حتى الآن.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830  ألفًا و716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألفًا و452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

أعراض الإصابة بكورونا
وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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