الخميس 06 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«شارع إيران هينوّر».. السوشيال ميديا ترحب بأشرف السعد

أشرف السعد
أشرف السعد

رحّب عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة رجل الأعمال أشرف السعد إلى مصر بعد 25 عاماً قضاها في بريطانيا.

وكتب أشرف السعد على حسابه في «تويتر»، أمس الأربعاء: «بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر».

وكتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر: «شارع إيران والدقي كلها هتنوّر والله»، وغرّد آخر: «كان يجب أن تخبرنا من قبل يا حاج أشرف حتي نأتي في استقبالك».

وقالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد: «نوّرت مصر يا باشا»، وغرد رابع: «أشرف السعد أجرأ قلم إلى الآن يكتب عن جماعة الإخوان الإرهابية، يكشفهم ويعريهم ويوضح للناس فكرهم ومكانه الطبيعى يكون فى بلده اللي أحبها ودافع عنها بشرف. ولم يتخل عنها رغم أنها قست عليه سابقاً».

ووصل أشرف السعد إلى مصر، مساء الأربعاء، بعد أكثر من 25 عاماً قضاها في بريطانيا.

وقال أشرف السعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أمس الأربعاء، إنه رغم سفره خارج البلاد إلا أنه لم يترك مصر بقلبه.

وأكد أنه سدد جميع الأموال للمواطنين وليس عليه أي أموال لأحد، مشيرا إلى أنه يملك داخل مصر أموال تفوق المليار جنيه، على حد قوله.

رجل الأعمال أشرف السعد إعادة فتح المطارات تحدى رجال الاعمال ربع قرن غياب اشرف السعد

الأكثر قراءة

«بنتاجون» يكشف موعد سقوط الصاروخ الصينى

التحفظ على أشرف السعد فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولى

وثقه «الاختيار2».. تفاصيل الهجوم على «كمين البرث» واستشهاد «المنسي»

ما شروط إخراج وموعد زكاة الفطر؟.. «الإفتاء» تجيب

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: 9 وفيات و651 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس وزراء فلسطين يدعو المجتمع الدولى لإدانة جريمة قتل الطفل سعيد عودة

فلسطين: استشهاد طفل وإصابة واعتقال 13 شابًا بنابلس وحى الشيخ جراح