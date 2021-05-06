«شارع إيران هينوّر».. السوشيال ميديا ترحب بأشرف السعد

رحّب عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعودة رجل الأعمال أشرف السعد إلى مصر بعد 25 عاماً قضاها في بريطانيا.

وكتب أشرف السعد على حسابه في «تويتر»، أمس الأربعاء: «بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر».

وكتب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر: «شارع إيران والدقي كلها هتنوّر والله»، وغرّد آخر: «كان يجب أن تخبرنا من قبل يا حاج أشرف حتي نأتي في استقبالك».

وقالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد: «نوّرت مصر يا باشا»، وغرد رابع: «أشرف السعد أجرأ قلم إلى الآن يكتب عن جماعة الإخوان الإرهابية، يكشفهم ويعريهم ويوضح للناس فكرهم ومكانه الطبيعى يكون فى بلده اللي أحبها ودافع عنها بشرف. ولم يتخل عنها رغم أنها قست عليه سابقاً».

ووصل أشرف السعد إلى مصر، مساء الأربعاء، بعد أكثر من 25 عاماً قضاها في بريطانيا.

وقال أشرف السعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أمس الأربعاء، إنه رغم سفره خارج البلاد إلا أنه لم يترك مصر بقلبه.

وأكد أنه سدد جميع الأموال للمواطنين وليس عليه أي أموال لأحد، مشيرا إلى أنه يملك داخل مصر أموال تفوق المليار جنيه، على حد قوله.