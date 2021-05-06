خالفوا الإجراءات الاحترازية.. تحرير 16242 محضرا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

نجحت وزارة الداخلية في تحرير محاضر لـ (16242) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (16187) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (55) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1113) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (512) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات (5951) شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

اتخذت الحكومة خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة فيروس كورونا ، خاصة فى ظل ما كان يتردد مؤخرا بشأن احتمالية فرض حظر التجوال مرة أخرى، والذى كانت قد شهدته مصر خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا فى شهر مارس من عام 2020.

إلآ أن الحكومة ردت على كل هذه الشائعات بعد نفيها لـ فرض حظر التجوال ، حيث يأتى ذلك فى إطار تخوف الحكومة من أن يكون تداعيات سلبية لهذا القرار على الاقتصاد المصري ، والذى عانى فى ظل فرض حظر التجول فى مصر عام 2020 فى أعقاب الموجة الأولى من فيروس كورونا.

حيث قررت الحكومة الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى لعدم تعرضه لأى هزات ، فى حالة فرض حظر التجوال ، والذى سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى ، مما يؤكد دعم الحكومة الكامل للإقتصاد المصرى.

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال، اجتماعها أمس بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، عدد من القرارات والتي سوف تطبق من اليوم الخميس، الموافق 6 مايو 2021 ، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021.

وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أية ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه اعتباراً من اليوم الخميس ستكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت.