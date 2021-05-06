رصد «الصاروخ الصيني التائه» في سماء تونس

تمكنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، فجر اليوم الخميس، من الرصد البصري والفوتوغرافي للصاروخ الصّينيّ الذي فقدت السّلطات الصينيّة السّيطرة عليه بعد وضعه المحطّة "Chang'e" في مدارها، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تونسية محلية.

وقالت الجمعية: لقد أثبتت معطيات الرّصد، إثر عبور هذا الصّاروخ للسماء التونسية هذا الصّباح، دورانه حول نفسه حسب محور مائل كلّ 4 ثوان ما جعل لمعانه يتغيّر بصفة مسترسلة، وهو ما يشير إلى فقدان السّيطرة عليه تماما، ولكن يرجّح أكثر تدميره بصفة تامّة عند دخوله الغلاف الجوّيّ بين يومي 8 و9 مايو الجاري.

وأشارت الجمعية إلى أنّ المحطة الصينيّة قد مرّت في سماء تونس 11 دقيقة قبل مرور الصاروخ على مسار ثابت، ما يعني نجاح وضعها في هذا المدار.

يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن وزير الدفاع لويد أوستن "أُبلغ بالأمر ويعلم أن قيادة الفضاء تتعقب حرفيا هذا الحطام الصاروخي".

وأطلقت الصين أول مكونات محطتها الفضائية (سي إس إس) بصاروخ "المسيرة الطويلة 5 بي" (لونج مارش 5 بي)، وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال الأيام القليلة المقبلة في مكان لم يحدده أحد.

وقال كيربي: "إنه جسم الصاروخ تقريبا، إذا فهمت بشكل صحيح، إنه شبه سليم"، موضحا أن عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي متوقعة "حوالى السبت".

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الكوكب في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، ما يجعل من شبه المستحيل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوي وبالتالي نقطة سقوطه.

وأضاف: قد يتفكك عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام، لكن إذا بقي الصاروخ كاملا، فهناك احتمال كبير أن يسقط في بحر ما بما أن المياه تغطي سبعين بالمئة من سطح الأرض، لكن هذا غير مؤكد، ويمكن أن يتحطم في منطقة مأهولة بالسكان أو على سفينة.



