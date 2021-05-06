محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لـ319 مشروعا بـ«حياة كريمة»

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً للوحدة المشرفة على تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

وبدأ الاجتماع بمناقشة رفع كفاءة الوحدات الصحية غير المشمولة في نظام التأمين الصحي، حيث سيتم تطوير (٢٦) وحدة صحية بمركز زفتى ما بين (إنشاء، تطوير وتجديد)، كما ناقش المحافظ موقف الاستفادة من عدد (٢٨) قطعة أرض مستهدف إقامة مشاريع خدمية عليها لخدمة أهالي زفتى.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ موقف المشروعات الجاري تنفيذها بعدد (٣١٩) مشروعا بإجمالي تكلفة ١.٧ مليار جنيه، حيث تم البدء في (١٩٠) مشروع تم نهو (٩) مشروعات منهم وجاري التنسيق للعمل في باقي المشروعات وذلك لخدمة ٥٩٩ ألف نسمة بمركز زفتى.

كما ناقش المحافظ الخطة المقترحة لتنفيذ القوافل (الطبية ، الاجتماعية، البيطرية، الزراعية والتوعوية)، وكذلك موقف مبادرة "سكن كريم"، حيث تم حصر (٢٩٠٣) منزل مستحق للتطوير ضمن المبادرة ، وسيتم البدء في تطوير تلك المنازل لبناء ريف مصري قوي منتج متطور كامل الخدمات وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يُذْكَرْ أن محافظة الغربية تنفذ (٦١) مشروع في قطاع الصرف الصحي بإجمالي ٥٧٠ مليون جنيه (تم البدء في ٥٨ منهم، نهو ١ والإعداد ل ٣ آخرين) ، (١١٧) مشروع في قطاع مياه الشرب بتكلفة ٩٠ مليون جنيه (تم نهو ٦ منهم وجاري العمل في الباقين) ، (٥٤) مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي بتكلفة ٥٤٢ مليون جنيه، (١٣) مشروع في قطاع الري بتكلفة ١٧٣.٥ مليون جنيه (تم نهو ١ منهم، جاري العمل في ٥ والإعداد ل ٧ آخرين) ، كما تنفذ المبادرة (٧٤) مشروع تعليمي بإجمالي تكلفة ٣٨٥ مليون جنيه (تم نهو أحدهم والبدء في ٩ منهم وجاري الإعداد ل ٦٣ آخرين).