الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدا.. البابا ثيودروس يحتفل بعيد القديس جيورجيوس في القاهرة

البابا ثيؤدوروس الثاني
البابا ثيؤدوروس الثاني

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدورس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، بفترة الخماسين المُقدسة.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن البابا ثيودروس سيحتفل بعيد القديس جيورجيوس في القاهرة.

وأضاف الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن في يوم الجمعة 7 مايو 2021 برأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني القداس للإلهي إحتفالا بعيد  القديس جيورجيوس اللابس الظفر في دير مار جرجس الروماني التاريخي للروم الأرثوذكس بمصر القديمة في القاهرة.

وتابع: “صلاة غروب العيد يوم الخميس 6 مايو الساعة 6 مساء، صلاة سَحَر العيد يوم الجمعة 7 مايو الساعة 8 صباحًا، يليها القداس الإلهي الساعة 9 صباحًا”.

وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدورس الثاني، بابا الإسكندرية وبسائر افريقيا، احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، وهي عبارة عن 50 يومًا من الأفراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء، وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الاقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة، أو ممارسة طقس الميطانيات.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة  مصر، إغلاق أبوابها حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلنت عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سواء كان ذلك داخل مصر وخارجها في بلاد المهجر، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات وطقوس الكنيسة في تلك الفترة، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة.

 

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