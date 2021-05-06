«أنصار الدولية».. 8 معلومات عن حلقة الوصل بين المتطرفين والإخوان

تستغل أموال التبرعات لتمويل جماعات إرهابية

حظر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أمس الأربعاء، منظمة "أنصار الدولية" المحسوبة على جماعات الإسلام السياسي والعديد من المنظمات التابعة لها.

و قال ستيف ألتر، المتحدث باسم وزير الداخلية الألماني، عبر موقع تويتر، أمس الأربعاء، إن "الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات" التي تجمعها، ونقل ألتر عن زيهوفر القول: "إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله".

- نشطت في 50 دولة حول العالم

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن منظمة أنصار الدولية التي تعد حلقة الوصل بين المتطرفين والاخوان والسلفيين:

1- تأسست منظمة "أنصار الدولية"، عام 2012، نشطت مؤخرا في حوالي 50 دولة، حيث قامت ببناء قرى للأيتام وآبار، وكذلك مدارس قرآنية ومساجد.

2- قالت عنها هيئة الاستخبارات الالمانية أنها حلقة الوصل بين المتطرفين وجماعة الإخوان والجماعات السلفية في ألمانيا.

3- تزعم على موقعها الإلكتروني أنها تقدم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحروب الأزمات،عن طريق بناء مستشفيات أو دور أيتام أو مدارس أو المساهمة في تمويلها وذلك لاستخدام الاموال في العمليات الإرهابية.

4- تستغل صورا للأطفال في مناطق الأزمات مثل اليمن وسوريا وقطاع غزة، لجمع أموال ضخمة من المتبرعين في ألمانيا، وفق تقارير هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية".

5- نجحت في جمع الملايين من اليوروهات، ففي عام 2018 وحده جمعت المنظمة 10 ملايين يورو من التبرعات.

6- تملك "أنصار الدولية" نشاطا تجاريا كبيرا وضخما، منها سلسلة متاجر "الأمة"، التي تبيع ملابس من ماركة "Ansaar Collection"، لكن وزارة الداخلية حظرت هذه المتاجر أيضا.

7- من الجمعيات التابعة لها "مساعدة المقاومة العالمية" و"نداء العالم الأفضل".

8- تعمل تحت غطاء المساعدات الإنسانية ، و تمول العديد من المنظمات الارهابية وجماعات الإسلام السياسي من الأموال التي تتحصل عليها من التبرعات.

يذكر أنه في أبريل 2019، داهمت الشرطة مباني خاصة بـ "أنصار" في 9 مناطق و قبل أسبوعين ، بناءً على طلب من مكتب المدعي العام في دوسلدورف، وتم تفتيش الـ 70 مبنى الخاص بأنصار والتابعين لها بتهمة الاشتباه في تمويل الإرهاب.