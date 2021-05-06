تحصين 74 ألفا و661 رأس ماشية ضد الأمراض في بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، تقريراً من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وكشف التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم، مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 74 ألفا و661 رأسا، والتي شملت تحصين 63 ألفا و850 رأسا من الأبقار، و10 آلاف و613 رأساً من الأغنام، و198 من الماعز، وذلك "منذ بداية الحملة في 3 أبريل الماضى وحتى 4 مايو الجاري".

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفى سياق منفصل تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم "أمس الأربعاء" إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 2500 متر بزمام مركز ومدينة الواسطى، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 323 حالة تعد على إجمالى مساحة 115 ألفا و611 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى أمس.