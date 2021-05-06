الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 7 حالات تعدي على مساحة 685 متر مربع بنطاق 4 مراكز

إزالة 7 حالات تعد على مساحة 685 مترا بنطاق 4 مراكز

حملة إزالة
حملة إزالة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "أبو حمص - وادي النطرون  - بدر - الدلنجات " عن إزالة 7 حالات تعد على مساحة  685 م2 عبارة عن:-إزالة حالتي تعدي على أرض زراعيه بمساحة 190 م بعزبة سري التابعة لقرية بركة غطاس بأبو حمص عبارة عن مباني بالطوب الأبيض، وإزالة حالتي تعدي بقرية بني سلامة بوادي النطرون بمساحة 180 مترا.

كما تمكنت الحملة من إزالة حالتي تعدي بالمهد بمساحة 160 م عبارة عن مباني  مخالفة بدون ترخيص خارج الحيز العمراني بمركز بدر،و إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة 155 م.

إزالة 13 حالات تعدي على مساحة 2214 متر مربع بنطاق 3 مراكز.

هذا وقد قامت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة قد شنت حملة مكبرة لازاله المبانى المقامة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية أول أمس الثلاثاء أسفرت بنطاق مراكز "الدلنجات - المحمودية - حوش عيسى - دمنهور - أبوالمطامير - كوم حماده" عن إزالة 13 حالات تعدي على مساحة  2214 م2 عبارة عن:-إزالة عدد 6 حالات تعدي بمساحة 1130 م بقريتي طيبه و المسين بالدلنجات ،وإزالة حالتي تعدي بمساحة 440 م٢ بقري فيشا وأريمون بالمحمودية عبارة عن سمل خرسانى ومبانى بالطوب الأحمر و قواعد وسملات خرسانية بباطن الأرض وتم تكسير الخرسانة وردم الموقع،و إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 250 متر بحوش عيسى،و إزالة حالتي تعدي بمساحة 250 م٢ بقرية الحجناية وعزبة السرو بدسونس ام دينار بدمنهور،و إزالة حالة تعدي في المهد بمساحة 100م عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بقرية المهدية بأبو المطامير، وإزالة حالة تعدي في المهد بمساحة 44 م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بأبو الخاوي بكوم حمادة.

إزالة المباني المباني محافظة البحيرة البحيرة اللواء هشام آمنة أمنة

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