تحرير 55 محضرًا تموينيًا في حملات بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المختلفة، مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وفى ذات السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى بحملة مكبرة بنطاق مركز أبو المطامير أسفرت عن تحرير 55 محضرًا ما بين: تحرير 10 محاضر لبعض المخابز المدعمة عبارةعن "إنتاج خبز ناقص الوزن من 15 إلى 20 جرام - إنتاج خبز ردئ - عدم الالتزام بالمواعيد الرسمية"، وتحرير 4 محاضر لأحد محلات الجزارة لعرضهم لحوم مكشوفة، بالإضافة إلى تحرير 34 محضر لأحد محلات الجزارة والمخابز والمصانع لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية والنظافة والشهادات الصحية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 شيكارة علف بأحد محلات الأعلاف والحبوب زنة الشيكارة 50 كيلو جرام - 100 شيكارة ماغنسيوم بأحد محلات الأسمدة"مجهولة المصدر، وضبط "700 عبوة مواد غذائية - 400 عبوة مواد غذائية تتمثل فى سناكس وحلاوة وجبن ومربى" بمحلات السوبر ماركت منتهية الصلاحية.

كما قامت الحملة بالمرور على الصيدليات وتم ضبط "24 علبة ألبان أطفال منتهية الصلاحية- 9 أدوية غير مسجلة و24 صنف عينات مجانية - 4 مخدرات و4 أصناف أدوية تأمين صحي"، وتم تحرير 6 محاضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي.

وشدد اللواء المحافظ علي ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الادارى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.