أولياء أمور طلاب بالثالث الثانوي يطالبون بإجراء الامتحان التجريبي من المنزل

طالب أولياء أمور طلاب بالشهادة الثانوية، بإلغاء الامتحان التجريبي الخاص بشهر مايو، خاصة بعد قرارات الحكومة الأخيرة، والتي تُطبق من اليوم الخميس؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت ريهام محمد، ولي أمر طالبة بالصف الثالث الثانوي، في تصريحات لـ"الدستور": إن "نزول الطلاب إلى المدارس وتجمعاتهم في هذه الظروف ربما يضر بصحتهم، لذلك نطالب وزير التربية والتعليم بعقدها من المنزل".

وفي ذات السياق أشارت هنا السعيد، ولي أمر، إلى أنه كان لا بُد من تحديد موقف طلاب الثانوية العامة في ظل الظروف الحالية، ومعرفة إذا كان سيتم عقد امتحانهم التجريبي من المنزل أو المدرسة، لافتة إلى أنه من الأفضل عقده من المنزل في ظل ظروف جائحة كورونا، وإصدار تعليمات جديدة من رئاسة الوزراء بتقليل التجمعات وإغلاق المولات والكافيهات من الساعة التاسعة مساءً.

ولفت كمال محمد، ولي أمر، إلى أنه عقد امتحان مايو التجريبي على ثلاثة أيام، ونزول الطلاب للمدارس وهذا يشكل خطر، ليس الطلاب فقط بل على أسرهم، مناشدًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بعقد الا متحانات من المنزل .

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قال في تصريحات، إنه سيتم الإعلان بعد عيد الفطر بعدة أيام، عن ضوابط امتحانات الثانوية العامة .

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، يستهدف كل الطلاب ممن معهم جهاز تابلت سواء في مدارس خاصة أو حكومية.

وحول استفسار أولياء أمور عن الكتاب المدرسي، قال الوزير، إن الطالب معه الكتاب وجميع المصادر الرقمية، وهذا كافي جدًا، ويعمم على الجميع، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بوضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه.