الصين «تدين بحزم» بيان مجموعة السبع حول حقوق الإنسان

أعلنت الصين اليوم الخميس أنها "تدين بحزم" بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذين انتقدوا سياستها في مجال حقوق الإنسان والقمع فى هونغ كونغ.



وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين للصحافيين إن "وزراء مجموعة السبع وجهوا اتهامات لا أساس لها ضد الصين وتدخلوا بشكل صارخ في شؤونها الداخلية".



وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اتهموا في ختام أول اجتماع حضوري لها منذ عامين، أمس الأربعاء الصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع قادة الحراك الديموقراطي في هونغ كونغ.



وحث وزراء الخارجية الدولة الصينية العملاقة على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والوطني، معربين عن "قلقهم العميق" حيال الانتهاكات في حق أقلية الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ. كما دعوا الى الكف عن استهداف حقوق المتظاهرين في هونغ كونغ.



لكنهم أبقوا الباب مفتوحا أمام تعاون مع بكين في المستقبل.



وقالوا "نبحث عن فرص للعمل مع الصين لتعزيز السلام والأمن والازدهار الإقليمي والعالمي".

مجموعة السبع وكورونا



وأضاف وزراء خارجية دول المجموعة في بيان: "باعتبارنا من الدول التي تدعم انفتاح المجتمعات والتجارة الحرة والعادلة في إطار نظام شفاف، وقابل للتنبؤ به وفقا لقواعد ومعايير دولية، لذلك نحن متحدون في قلقنا من الممارسات التي تقوض مثل تلك الأنظمة الاقتصادية الحرة، والنزيهة بما يشمل مجالات التجارة والاستثمار، وتمويل التنمية".

وأوضح البيان: "سنعمل معا لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الممارسات والسياسات الاقتصادية التعسفية والقسرية".

وتابعت المجموعة: "نحث الصين على أخذ زمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها بما يتناسب مع دورها الاقتصادي العالمي".

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وحسب وكالة الأنباء الألمانية، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الديمقراطيات الغربية الكبرى لاتباع استراتيجية موحدة في التعامل مع الصين.

وذلك في مستهل اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بالعالم (جي7) بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال ماس، يوم الثلاثاء، قبل بدء جلسة العمل الأولى التي يتناول خلالها وزراء خارجية المجموعة موضوع العلاقات مع الصين: "هناك مصالح اقتصادية في كل مكان، ولكن قضايا الحريات يجب أن يكون لها مكان أكبر، عندما يتعلق الأمر بالصين".

وستعقد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في الفترة من 11 إلى 13 يونيو في كورنوال (جنوب غرب إنجلترا).

وكانت روسيا قد طردت من المجموعة التي كانت تعرف بمجموعة الثماني في عام 2014 عندما كان باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة بعدما قامت موسكو بضم منطقة القرم من أوكرانيا.