لمواجهة «الإرهاب».. حظر طيران فوق أماكن استضافة الألعاب الأولمبية بطوكيو

أعلنت وزارة النقل اليابانية، اليوم الخميس، أنها ستقيم منطقة حظر طيران فوق أماكن استضافة دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، خلال الفترة من 21 يوليو إلى 5 سبتمبر؛ كجزء من جهود مكافحة الإرهاب أثناء إقامة الحدث الرياضي الأكبر في العالم.



ووفقًا لوزارة النقل اليابانية ، حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية صباح اليوم على موقعها الإكتروني، فإن الرحلات المنتظمة التي تغادر أو تصل إلى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو لن تخضع للقيود.



وأضافت أن منطقة الحظر الجوي سوف تسري قبل ساعتين من بدء المسابقات إلى ساعة بعد انتهائها، وسيتم تطبيق نفس القيود على حفلي الافتتاح والختام في الاستاد الوطني، وهو المكان الأولمبي الرئيسي لليابان.



وأشارت إلى أن منطقة حظر الطيران ستغطي أيضا حوالي 3 كيلومترات من الملاعب خلال المسابقات، لكن سيتم تمديدها إلى دائرة نصف قطرها 46 كيلومترًا من الاستاد الوطني خلال فترة الاحتفالات.



كما أن الأحداث التي ستقام خارج طوكيو، مثل سباقات الماراثون التي ستقام في مدينة سابورو، ستخضع لقيود الحظر الجوي.



ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة ما بين 23 يوليو و 8 أغسطس، وذلك بعد أن تأجلت لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وستتبعها دورة الألعاب البارالمبية في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 830 ألفًا و 716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 255 ألف و 452 حالة، و سجلت حالات التعافي 133 مليونًا و 257 ألفًا و 765 حالة.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.