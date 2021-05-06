«لافروف» يجري مباحثات مع رئيس وزراء أرمينيا بشأن النزاع في «قره باغ»

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى يريفان، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بشأن النزاع في إقليم قره باغ.



وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن لافروف سيزور يومي 5 و6 مايو أرمينيا، حيث سيلتقي كلا من باشينيان ووزير الخارجية الأرمني، آرا أيفازيان، لبحث قضايا التعاون الثنائي بين روسيا وأرمينيا وملف النزاع في قره باغ.



وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي "استمرارًا للحوار الروسي الأرميني المكثف الرامي إلى تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب ودعم السلام والاستقرار في المنطقة".



ومن المتوقع أن يزور لافروف خلال مايو الجاري أيضًا، أذربيجان لإجراء محادثات مماثلة مع قيادة البلاد.



وبحث الرئيس الروسي، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأذري إلهام علييف، في وقت سابق، الوضع في قره باغ.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين: "ناقش بوتين وعلييف آخر تطورات الوضع في قره باغ، كما تمت مناقشة سبل تعزيز الأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المحادثات الروسية الأرمينية الأخيرة التي عقدت أمس الأربعاء في موسكو".

وشدد الرئيس الروسي- خلال لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أمس- على أن تسوية الوضع في قره باغ لا تزال تمثل القضية الأكثر إلحاحًا.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتّفاقًا لوقف إطلاق النار في ناجورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشئون اللاجئين.