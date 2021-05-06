«تضامن النواب» تناقش موازنة المجلس القومي للمرأة اليوم

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعين اليوم الخميس، تناقش خلال الأول موازنة المجلس القومي للمرأة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وبالثاني، موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

يذكر أن اللجنة ناقشت خلال الأيام الماضية، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فيما يخص المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكذلك ناقشت، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022، فيما يخص وزارة التضامن (قطاع الحماية الاجتماعية – مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات).

ومن المُقرر، أن تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها، وذلك لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وبلغت قيمة مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022، نحو 20 مليارًا و405 ملايين جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 812 مليونًا و748 ألف جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2020-2021، بنسبة 4.15%.