الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: إعطاء أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح مضاد لـ«كورونا»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها في المملكة الـ10 ملايين جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق السعودية، وذلك طبقا لقناة "العربية" الفضائية.


وكانت وزارة الصحة السعودية توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلةً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا.


يذكر أن وزارة الصحة قد دشنت مسبقا العديد من الخدمات والإجراءات، والتي من شأنها تعزيز الإقبال على اللقاح، مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار فيروس كورونا.


ومن بين هذه الخدمات خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق السعودية.
 

كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19)، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830  ألفًا و 716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألف و452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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