الصين تأسف لعدم السماح لها بإجراء هذه التجارب

أعربت الصين، اليوم، عن قلقها وأسفها لعدم السماح لشركات الاتصالات الصينية بإجراء تجارب شبكات الجيل الخامس مع مزودي خدمات الاتصالات في الهند.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في الهند "وانج شياو جيان"– في تصريح نقلته وسائل إعلام صينية اليوم، تعليقا على إشعار صادر عن إدارة الاتصالات الهندية بهذا الشأن- "نعرب عن قلقنا وأسفنا، لأن شركات الاتصالات الصينية لم يسمح لها بإجراء تجارب شبكات الجيل الخامس مع مزودي خدمات الاتصالات في الهند".

وأضاف جيان: "إن الشركات الصينية ذات الصلة تعمل في الهند منذ سنوات، وتوفر فرص عمل كبيرة وتقدم إسهامات في بناء البنية التحتية للهند في مجال الاتصالات، وإن استبعاد شركات الاتصالات الصينية من التجارب لن يضر فقط بحقوقها ومصالحها المشروعة، بل سيحول أيضا دون تحسين بيئة الأعمال الهندية، وهو أمر غير بناء في ابتكار وتطوير الصناعات الهندية ذات الصلة".

وتابع: "يأمل الجانب الصيني أن تتمكن الهند من بذل المزيد لتعزيز الثقة والتعاون المتبادلين بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار وأعمال منفتحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية لكيانات السوق من جميع البلدان، لا سيما الصين، للعمل والاستثمار في الهند".

اتهامات الصين لـ مجموعة السبع



واتهمت الصين مجموعة السبع بالتدخل في شئونها وبتقويض التعافي الاقتصادي، وفقًا لقناة العربية الإخبارية.

وكانت قد دعت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، الأربعاء، الصين للوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها الاقتصادية.

وقالت المجموعة، في بيان، إنها ستعمل على تحسين المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء من أجل مواجهة "الممارسات والسياسات الاقتصادية التعسفية والقسرية".

وهذا أول اجتماع بحضور شخصى لمجموعة السبع منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.