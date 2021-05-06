الخميس 06 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 45 مخالفة تموينية وتوريد 6085 طن قمح في دمياط

القمح
القمح

تابعت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتأكد من توافر السلع التموينية والاساسية و بيعها بالأسعار المقررة. 

 ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلي 54 محضرا بعد رصد مخالفات تعددت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع بالأسواق والغاز بالمستودعات، و عدم وجود شهادات صحية وإدارة محل بدون ترخيص، كما شملت المخالفات ذبح خارج المجازر وبيع سلع منتهية الصلاحية ولحوم مكشوفة، فضلاً عن التحفظ على 60 كجم سجق، و3 صناديق رنجة، و15 زجاجة مياة غازية، و 12 كجم "سيبيا" منتهية الصلاحية.

- انتظام عملية توريد محصول القمح

ومن جانب آخر أكدت محافظ دمياط انتظام عملية توريد محصول القمح لموسم 2021 بشون المحافظة، و بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة 6085 طن.

وفي هذا الصدد، وجهت  الدكتورة منال عوض، مديرية التموين بالتيسير على المزارعين أثناء عملية التوريد و تنظيمها تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية و الوقائية ، ومراقبة حالة وجودة التخزين بالشون.

دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط شون دمياط القمح

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