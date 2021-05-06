الصين تتهم مجموعة الـ7 بالتدخل فى شئونها وبتقويض التعافى الاقتصادى

اتهمت الصين مجموعة السبع "G7" بالتدخل في شئونها وبتقويض التعافي الاقتصادي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكانت قد دعت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، الأربعاء، الصين للوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها الاقتصادية.

وقالت المجموعة في بيان، إنها ستعمل على تحسين المرونة الاقتصادية للدول الأعضاء من أجل مواجهة "الممارسات والسياسات الاقتصادية التعسفية والقسرية".

وهذا أول اجتماع بحضور شخصى لمجموعة السبع منذ عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

مجموعة السبع وكورونا



وأضاف وزراء خارجية دول المجموعة في بيان: "باعتبارنا من الدول التي تدعم انفتاح المجتمعات والتجارة الحرة والعادلة في إطار نظام شفاف، وقابل للتنبؤ به وفقا لقواعد ومعايير دولية، لذلك نحن متحدون في قلقنا من الممارسات التي تقوض مثل تلك الأنظمة الاقتصادية الحرة، والنزيهة بما يشمل مجالات التجارة والاستثمار، وتمويل التنمية".

وأوضح البيان: "سنعمل معا لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة الممارسات والسياسات الاقتصادية التعسفية والقسرية".

وتابعت المجموعة: "نحث الصين على أخذ زمام المبادرة والوفاء بالتزاماتها ومسئولياتها بما يتناسب مع دورها الاقتصادي العالمي".

قمة مجموعة السبع.. كورونا "يعزل" الوفد الهندي

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الديمقراطيات الغربية الكبرى لاتباع استراتيجية موحدة في التعامل مع الصين.

وذلك في مستهل اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بالعالم (جي7) بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال ماس، يوم الثلاثاء، قبل بدء جلسة العمل الأولى التي يتناول خلالها وزراء خارجية المجموعة موضوع العلاقات مع الصين: "هناك مصالح اقتصادية في كل مكان، ولكن قضايا الحريات يجب أن يكون لها مكان أكبر، عندما يتعلق الأمر بالصين".

وستعقد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في الفترة من 11 إلى 13 يونيو في كورنوال (جنوب غرب إنجلترا).

وكانت روسيا قد طردت من المجموعة التي كانت تعرف بمجموعة الثماني في عام 2014 عندما كان باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة بعدما قامت موسكو بضم منطقة القرم من أوكرانيا.

ولا تزال روسيا تسيطر على الإقليم ورفضت حكومات مختلفة من مجموعة السبع دعوات سابقة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمعاودة ضم موسكو.

وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.