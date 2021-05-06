الخميس 06 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية مجانية بكفر أبو إسماعيل في زفتى ضمن فعاليات «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

انطلاقاً من توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بضرورة تنفيذ القوافل الطبية المجانية بشكل دوري وبالتوازي مع أعمال البنية التحتية بمركز زفتى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري، تم تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية كفر أبو إسماعيل التابعة لمركز زفتى، مقدمة من الهلال الأحمر المصري فرع الغربية، مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة بالغربية.

شهدت القافلة إقبالاً كبيراً من المواطنين، وتم الكشف على ٢٤٢ مواطناً بالعيادات المتنقلة التابعة للقافلة، حيث تم الكشف على (٧٢ مواطناً بعيادة العظام ، ٧٤ مواطناً بعيادة الباطنة، ٤٥ طفلا بعيادة الأطفال و ٥١ مواطناً بعيادة الجلدية)، وتم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعاً بالمجان من الصيدلية المتنقلة التابعة القافلة.

وأكد محافظ الغربية استمرار تنفيذ تلك القوافل على مدار العام، ولكل القرى الأكثر احتياجاً بنطاق مركز زفتى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولدعم مستوى الخدمات الصحية المقدم لأبناء المحافظة.
 

حياة كريمة
يأتى ذلك فى إطار خطة محافظة الغربية، وتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية، في القري والعزب والنجوع وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".


وأكد محافظ الغربية على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة وبقرى مبادرة "حياة كريمة"، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية ، وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية فى المحافظة طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمراعاه محدود الدخل والعمل على حل جميع مشاكلة والوصول إليه.


يذكر أنه تم اختيار مركز زفتى ليكون المركز الوحيد على مستوى المحافظة الذى يقوم على المبادرة الرئاسية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة، والتى ستغير شكل المركز بالكامل وبعدها يبدء تنفيذ المبادرة فى عدد من مراكز المحافظة تباعا حتى تصبح الجمهورية بلا عشوائيات تماما.

القوافل الطبية المجانية أعمال البنية التحتية بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري بقرية كفر أبو إسماعيل التابعة لمركز زفتي

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